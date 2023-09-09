Успехи на Донбассе: ВСУ вошли в село Новомайорское возле Угледара, – СМИ (карта)

По данным Deep State, перед входом в населенный пункт украинские военные форсировали реку Шайтанка. Сейчас в этом районе продолжаются бои с российскими войсками и боевиками из временно оккупированных районов Донецкой области.

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Украинская армия вошла в село Новомайорское Донецкой области. Об этом написал в соцсети Х (ранее Twitter) военный обозреватель немецкого таблоида BILD Юлиан Репке.

"ВСУ продвинулись к окраине Новомайорского и захватили первые четыре дома", — отметил журналист и представил карту продвижения войск.

Перед входом в Новомайорское ВСУ форсировали реку Шайтанка

По данным разведки Deep State, перед входом в село Новомайорское ВСУ форсировали реку Шайтанка. В настоящее время ведется бой с ВС России и боевиками из временно оккупированных районов Донецкой области.

ВСУ успешно продвигались и в районе Опытного

Новомайорское находится в 15 километрах к западу от Угледара.

Напомним, что ВСУ также имеют успехи в населенном пункте Опытное рядом с Донецким аэропортом. Военные из 59-й механизированной бригады провели слаженный штурм и зачистили вражеские позиции.

По сведениям американского Института изучения войны, украинская армия также успешно продвинулась к югу от Бахмута. Силы обороны Украины выбили захватчиков из половины села Клещиевка.