"Наша страна не готова": Зеленский ответил, как можно уже сейчас остановить войну с Россией

Президент убежден, что Украина оказалась в центре риска начала Третьей мировой войны. По его словам, на РФ могут повлиять только две страны.

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов обсудить с экс-лидером США Дональдом Трампом шаги для достижения мира в Украине. Об этом известно из его интервью FOX News, опубликованного 22 ноября.

Зеленский предложил Трампу поделиться "конкретным мирным планом", если он такой имеет.

"Да, мы можем остановить эту войну, если отдадим России Донбасс и Крым. По моему мнению, наша страна не готова к такому. Это не мирный план", — подчеркнул украинский лидер.

По его словам, Украина находится в центре глобального риска, что начнется Третья мировая война.

"Я действительно думаю, что Россия будет давить, пока США и Китай очень-очень серьезно не скажут им выходить с территории", — сказал Зеленский.

Он подтвердил, что Украине нужно больше положительных результатов на поле боя. В то же время президент напомнил, что война — это не фильм.

Интервью с Владимиром Зеленским (о мире в Украине — с 4:03)

Напомним, бывший президент США Дональд Трамп заявлял, что позволил бы РФ оккупировать часть Украины, если бы это позволило избежать полномасштабной войны. Он отмечал, что речь идет об "определенных районах, которые являются русскоязычными".

20 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что без помощи Запада Украина не сможет победить в войне. Он подтвердил, что боевые действия в Израиле отвлекли внимание от вторжения России.