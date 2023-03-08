Пришлось вырезать из эфира: Трамп заявил о готовности отдать РФ часть территорий Украины

В интервью журналисту Шону Хеннети экс-президент сказал, что пошел бы на такой шаг "в худшем случае". В результате, СМИ пришлось вырезать не менее 30 секунд его выступления.

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Бывший президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что разрешил бы Российской Федерации оккупировать часть Украины во избежание полномасштабной войны. Об этом говорится в его новом интервью для ведущего Fox News Шона Хеннити.

Во время разговора с журналистом Дональд Трамп упрекнул нынешнего президента Джо Байдена за его политику и сразу же отметил, что при его правлении Российская Федерация бы не смогла ничего захватить. Он пошел бы на договоренности с Кремлем, даже если бы Украине пришлось отдать часть территорий под контроль Владимира Путина.

"Я мог бы договориться. В худшем случае, я мог бы договориться о том, чтобы они (Россия — ред.) что-то захватили. Вы же знаете, что (в Украине — ред.) есть определенные районы, которые являются русскоязычными, откровенно говоря, но договориться можно было бы", — высказал свою позицию 45-й президент США.

Издание The Daily Beast подметило, что во время показа отрывков интервью с бывшим президентом США были вырезаны фразы с его предложением дать РФ возможность захватить часть Украины.

Дональд Трамп произносит слова о проведении мирных переговоров: "Я мог бы это сделать", после чего аудиозапись продолжается на моменте с недоумением политика о том, что "Китай больше не уважает Соединенные Штаты". В отрывке пропущено не менее 30 секунд разговора с ведущим Шоном Хеннити.

Позиция Дональда Трампа по войне в Украине

Дональд Трамп за время полномасштабной войны России против Украины неоднократно заявлял о том, что будь он президентом США — войны бы не произошло. Выступая в конце февраля перед своими сторонниками во Флориде он еще раз громко заявил, что это противостояние можно закончить всего за сутки двумя телефонными звонками и в случае своего переизбрания на должность главы государства сразу это сделает.

"Буквально в ту же ночь, как станет известно о моей победе, я позвоню Путину и Зеленскому. Я скажу им, что нужно встретиться и гарантирую, что смогу решить этот вопрос", — заявил экс-президент Штатов.

Следующие президентские выборы в США начнутся в ноябре 2024 года и Дональд Трамп неоднократно заявлял, что собирается выдвинуть свою кандидатуру.

26 января на своей странице в социальной сети Truth Social он раскритиковал передачу танков Abrams Украине. По его мнению именно с этого может начаться более жестокое противостояние с ядерными бомбами.