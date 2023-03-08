Довелося вирізати з ефіру: Трамп заявив про готовність віддати РФ частину територій України

В інтерв'ю журналісту Шону Генніті експрезидент сказав, що пішов би на такий крок "у найгіршому випадку". В результаті ЗМІ довелося вирізати не менше 30 секунд його виступу.

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Колишній президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що дозволив би Російській Федерації окупувати частину України, щоб уникнути повномасштабної війни. Про це йдеться у його новому інтерв'ю для ведучого Fox News Шона Генніті.

Під час розмови з журналістом Дональд Трамп дорікнув нинішньому президентові Джо Байдену за його політику і відразу ж зазначив, що за його правління Російська Федерація не змогла б нічого захопити. Він би пішов на домовленості з Кремлем, навіть якби Україні довелося віддати частину територій під контроль Володимира Путіна.

"Я міг би домовитися. У гіршому випадку, я міг би домовитися про те, щоб вони (Росія – ред.) щось захопили. Ви ж знаєте, що (в Україні – ред.) є певні райони, які є російськомовними, відверто кажучи, але домовитися можна було б", — висловив свою позицію 45 президент США.

Видання The Daily Beast зауважило, що під час показу уривків інтерв'ю з колишнім президентом США було вирізано фрази з його пропозицією дати РФ можливість захопити частину України.

Дональд Трамп вимовляє слова про проведення мирних переговорів: "Я міг би це зробити", після чого аудіозапис триває на момент з подивом політика про те, що "Китай більше не поважає Сполучені Штати". В уривку пропущено щонайменше 30 секунд розмови з ведучим Шоном Генніті.

Позиція Дональда Трампа щодо війни в Україні

Дональд Трамп за час повномасштабної війни Росії проти України неодноразово заявляв про те, що якби він був президентом США — війни б не сталося. Виступаючи наприкінці лютого перед своїми прихильниками у Флориді, він ще раз голосно заявив, що це протистояння можна закінчити всього за добу двома телефонними дзвінками і у разі свого переобрання на посаду голови держави одразу це зробить.

"Буквально тієї ж ночі, як стане відомо про мою перемогу, я зателефоную Путіну та Зеленському. Я скажу їм, що потрібно зустрітися і гарантую, що зможу вирішити це питання", — заявив експрезидент Штатів.

Наступні президентські вибори в США розпочнуться у листопаді 2024 року і Дональд Трамп неодноразово заявляв, що має намір висунути свою кандидатуру.

26 січня на своїй сторінці у соціальній мережі Truth Social він розкритикував передачу танків Abrams Україні. На його думку, саме з цього може початися більш жорстоке протистояння з ядерними бомбами.