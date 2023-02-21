"Позвоню Путину и Зеленскому": Дональд Трамп хочет закончить войну в Украине за день (видео)

Лидер республиканцев второй раз обещает "решить вопрос" двумя телефонными звонками, если его переизберут на президентский пост. Таким обещаниям не верят даже российские пропагандисты.

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Полномасштабную войну в Украине можно закончить за сутки двумя телефонными звонками. Такое мнение высказал 45-й президент США Дональд Трамп, выступая 20 февраля перед сторонниками во Флориде. Трансляцию его речи вел американский вещатель WPTV.

В случае переизбрания на президентский пост Трамп обещает в ту же ночь позвонить президенту РФ Владимиру Путину и президенту Украины Владимиру Зеленскому и договорится о встрече.

"Буквально в ту же ночь, как станет известно о моей победе, я позвоню Путину и Зеленскому. Я скажу им, что нужно встретиться и гарантирую, что смогу решить этот вопрос", — заявил экс-президент Штатов.

По словам Трампа, заключить мировую сделку удастся за 24 часа.

Президентские выборы в США запланированы на ноябрь следующего года. Трамп неоднократно говорил о выдвижении своей кандидатуры на выборах главы государства.

Трамп критиковал передачу ВСУ танков Abrams

Трамп не первый раз говорит о возможности прекращения большой войны РФ с Украиной за 1 день. В конце января в своей соцсети Truth Social он призывал прекратить "сумасшедшую войну сейчас же", поскольку "это весьма просто сделать".

Трамп раскритиковал передачу танков Abrams украинским военным. "Сначала идут танки, затем ядерные бомбы", — предупреждал политик.

Российские пропагандисты не поверили возможностям бывшего президента США. Кинорежиссер Карен Шахназаров 30 января сказал, что заявления Трампа об остановке войны за 24 часа "не будут иметь далеко идущих последствий, если он вернется на трон".

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков 27 января заявил о возможности Вашингтона повлиять на завершение полномасштабной войны в Украине за сутки. "Достаточно указания киевскому режиму из Вашингтона — и все это можно завершить… Ключ от киевского режима во многом в руках у Вашингтона", — говорил он.