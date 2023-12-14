Под угрозой пять областей: Путин поставил цели перед ВС РФ до 2026 года, — СМИ (карта)

Амбиции Кремля включают полный захват Донецкой и Луганской областей, а также продвижение на востоке и, "если возможно", оккупацию Харькова. Сообщается, что Россия рассчитывает на потерю Украиной поддержки.

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Президент России Владимир Путин имеет план захватить еще больше территорий Украины и провести фальшивые переговоры. Об этом со ссылкой на выводы разведки и неназванных собеседников сообщили в немецкой газете BILD.

В материале говорится, что Москва работает над реализацией нового среднесрочного военного плана, который касается войны в Украине. Он предусматривает захват новых территорий.

По данным разведки, Россия делает ставку на снижение поддержки Украины западными партнерами и "фиктивные переговоры". Последние должны показать миру, что РФ якобы имеет "мирные намерения".

Кремль ставит перед ВС РФ конкретные цели:

до конца 2024 года — захватить полностью Донецкую и Луганскую область и продвинуться к реке Оскол на Харьковщине;

в 2025-2026 годах — оккупировать "значительные части" Запорожской, Днепровской и Харьковской областей.

По словам инсайдера, "если возможно, с городом Харьков".

"Все восточные районы слева от Днепра должны быть завоеваны в течение 36 месяцев. Тогда река — это новый фронт", — объяснил он.

Также план Москвы касается и юга Украины, требуя от оккупантов:

удержать "нынешний фронт" в Херсонской области;

не допустить продвижения ВСУ в Крым.

Инфографика планов РФ по войне в Украине Фото: Bild

По информации разведки, россияне предполагают, что их военная экономика будет становиться все более эффективной. Они рассчитывают терять в Украине ежегодно 100 тысяч военных и мобилизованных. Кроме того, по расчетам РФ, новый президент США сократит или полностью прекратит поддержку Украины.

В СМИ передали, что в Кремле стремятся совместить военное продвижение с "переговорами" с Украиной.

"Как и в 2015 году, Кремль полагается на фиктивные переговоры, создавая факты на пустом месте", — рассказал неназванный собеседник, знакомый с информацией.

Напомним, начальник ГУР Кирилл Буданов заявил 14 декабря, что РФ не планирует вести войну в Украине в 2025 году. Однако он отметил, что Москва еще может подкорректировать свои планы.

Советник главы ОП Михаил Подоляк 14 декабря заявил, что президент РФ Владимир Путин подтвердил свое намерение продолжать войну и убийства. По словам Подоляка, война будет продолжаться, пока лидер страны-агрессора "не компенсирует свою ненависть".