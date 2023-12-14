"Пока не удовлетворит свою кровожадность": Путин подтвердил, что не остановит войну, — ОП

По словам Михаила Подоляка, противостояние должно завершиться поражением России, поэтому не нужно жить иллюзиями и подыгрывать планам Кремля.

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Президент Российской Федерации Владимир Путин в очередной раз подтвердил, что намерен дальше продолжать воевать и убивать. Всем пора перестать верить в иллюзии. Об этом написал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в социальной сети Х (бывш. Twitter) 14 декабря.

По его словам, глава Кремля яростно ненавидит Украину и это единственная причина, по которой он осуществил полномасштабное вторжение. Более того, останавливаться он явно не собирается.

"Он также ненавидит множество других стран и демократических государств, с которыми тоже нужно "разобраться". Поэтому война будет продолжаться ровно до тех пор, пока он не удовлетворит свою кровожадность и не компенсирует свою ненависть", — заявил Михаил Подоляк.

В связи с этим советник главы ОП призвал людей перестать жить иллюзиями и верить в том, что есть какое-то альтернативное решение проблемы. Все решится исключительно после поражения Российской Федерации.

"Перестаньте подбадривать людоеда своими сомнениями и питать его надеждами на то, что демократии не готовы к сопротивлению, а значит, он сможет переждать, продержаться, "не проиграть" и заключить сделку. Все ясно и очевидно. Есть черное и белое. И больше ничего", — подытожил Михаил Подоляк.

Напомним, 14 декабря президент РФ Владимир Путин заявил, что второй волны мобилизации в РФ не будет. По словам главы Кремля, ежедневно в военкоматы РФ якобы приходят около 1,5 тысячи мужчин, которые хотят воевать в Украине.

Также Владимир Путин не дал журналисту возразить насчет нехватки БПЛА. Глава Кремля прервал журналиста, не позволил развернуто ответить на вопрос, и сам продолжил говорить о том, что, судя по всему, нужно слышать российской аудитории перед президентскими выборами.