"Поки не задовольнить свою кровожерливість": Путін підтвердив, що не зупинить війну, — ОП

За словами Михайла Подоляка, протистояння має завершитися поразкою Росії, тож не потрібно жити ілюзіями та підігравати планам Кремля.

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Президент Російської Федерації Володимир Путін укотре підтвердив, що має намір далі продовжувати воювати і вбивати. Усім пора перестати вірити в ілюзії. Про це написав радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк у соціальній мережі Х (колиш. Twitter) 14 грудня.

За його словами, очільник Кремля люто ненавидить Україну і це єдина причина, через яку він здійснив повномасштабне вторгнення. Ба більше, зупинятися він явно не збирається.

"Він також ненавидить безліч інших країн і демократичних держав, з якими теж потрібно "розібратися". Тому війна триватиме рівно доти, доки він не задовольнить свою кровожерливість і не компенсує свою ненависть", — заявив Михайло Подоляк.

У зв'язку з цим радник глави ОП закликав людей перестати жити ілюзіями і вірити в те, що є якесь альтернативне вирішення проблеми. Усе вирішиться виключно після поразки Російської Федерації.

"Перестаньте підбадьорювати людожера своїми сумнівами і живити його надіями на те, що демократії не готові до опору, а отже, він зможе перечекати, протриматися, "не програти" і укласти угоду. Усе ясно й очевидно. Є чорне і біле. І більше нічого", — підсумував Михайло Подоляк.

Нагадаємо, 14 грудня президент РФ Володимир Путін заявив, що другої хвилі мобілізації в РФ не буде. За словами глави Кремля, щодня до військкоматів РФ нібито приходять близько 1,5 тисячі чоловіків, які хочуть воювати в Україні.

Також Володимир Путін не дав журналісту заперечити щодо браку БПЛА. Глава Кремля перервав журналіста, не дозволив розгорнуто відповісти на запитання, і сам продовжив говорити про те, що, судячи з усього, потрібно чути російській аудиторії перед президентськими виборами.