Голова Кремля перервав журналіста, не дозволив розгорнуто відповісти на запитання, і сам продовжив говорити про те, що, судячи з усього, потрібно чути російській аудиторії перед президентськими виборами.

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У четвер, 13 грудня під час щорічної пресконференції президент РФ Володимир Путін сподівався почути від журналіста, що російським військам на передовій вистачає дронів. Але той, хто поставив запитання, спробував заперечити. Про це повідомляє телеканал "Прямий".

"Але ситуація з дронами поліпшується, правда? Скажіть, що це правда", — порадив Путін журналісту, потім перервав і не дозволив відповісти розгорнуто.

Під час "Прямої лінії" Путін також згадав про те, що російське угруповання військ в Україні становить 617 тисяч осіб. За словами голови Кремля, протяжність лінії фронту — майже 2 тисячі кілометрів, з цієї причини, з урахуванням чисельності особового складу ЗС РФ, у постачанні "можуть бути збої".

Друга хвиля мобілізації, за його словами, не передбачається, оскільки у військкомати російських міст і сіл щорічно приходить близько 1,5 тисячі чоловіків, готових вирушити на війну в Україну.

Нагадаємо, що в останні кілька днів ЗС РФ робили спроби прориву української оборони під Роботиним і частково просунулися. Про це зазначається у зведенні від 13 грудня американського аналітичного центру "Інститут вивчення війни".

Також повідомлялося, що Євросоюз "ситий по горло" діями Угорщини, яку назвали "троянським конем Путіна".