"Но ситуация с дронами улучшается": Путин не дал журналисту возразить насчет нехватки БПЛА (видео)

Глава Кремля прервал журналиста, не позволил развернуто ответить на вопрос, и сам продолжил говорить о том, что, судя по всему, нужно слышать российской аудитории перед президентскими выборами.

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В четверг, 13 декабря во время ежегодной пресс-конференции президент РФ Владимир Путин надеялся услышать от журналиста, что российским войскам на передовой хватает дронов. Но задавший вопрос попытался возразить. Об этом сообщает телеканал "Прямий".

"Но ситуация с дронами улучшается, правда? Скажите, что это правда", — посоветовал Путин журналисту, затем прервал и не позволил ответить развернуто.

Во время "Прямой линии" Путин также упомянул о том, что российская группировка войск в Украине составляет 617 тысяч человек. По словам главы Кремля, протяженность линии фронта — почти 2 тысячи километров, по этой причине с учетом численности личного состава ВС РФ в их снабжении "могут быть сбои".

Вторая волна мобилизации, по его словам, не предвидится, поскольку в военкоматы российских городов и сел ежегодно приходит порядка 1,5 тысячи мужчин, готовых отправиться на войну в Украину.

Напомним, что в последние несколько дней ВС РФ предпринимали попытки прорыва украинской обороны под Работино и частичной продвинулись. Об этом отмечается в сводке от 13 декабря американского аналитического центра "Институт изучения войны".

Также сообщалось, что Евросоюз "сыт по горло" действиями Венгрии, которую назвали "троянским конем Путина".