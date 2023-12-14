Російське угруповання військ в Україні становить 617 тисяч військовослужбовців, — Путін

Глава Кремля заявив, що протяжність лінії фронту становить майже 2 тисячі кілометрів. Тому з урахуванням чисельності особового складу ЗС РФ у їхньому забезпеченні "можуть бути збої".

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На території України в зоні бойових дій перебуває 617 тисяч російських військовослужбовців, при цьому загальна протяжність лінії фронту становить майже 2 тис. кілометрів. Про це 14 грудня заявив президент Росії Володимир Путін під час прямої лінії та пресконференції, які відбуваються в Москві.

Главі держави-агресора російський воєнкор Дмитро Кулько озвучив проблеми з військовослужбовцями ЗС РФ, які дістали поранення і змушені після проходження лікарської комісії знову вирушати до частини, щоб отримати відповідний документ.

На це Путін відповів, що в Україні тривають масштабні бойові дії, а лінія фронту становить близько 2 тисячі кілометрів.

"Звичайно, не напевно, а точно, не все вчасно поставляється, але власне виробництво зростає і закуповується, зокрема приватно, багато чого з-за кордону. Держава, Міноборони, промисловість, звичайно, активно працюють... Але, звичайно, десь можуть бути збої", — сказав Путін.

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Глава Кремля пообіцяв нарощувати військове виробництво, окремо наголосивши на нових системах РЕБ, якими оснащують "у міру можливості" російську техніку.

Крім того, Путін прокоментував ситуацію, за якої через брак обладнання створюють різноманітні фонди та волонтерські рухи, що збирають кошти для закупівель обладнання і, насамперед, безпілотників.

"Що стосується того, що над цим активно працює народний фронт і створили цілий рух "Все для победы", ви знаєте держава може обійтися без цього. Але зупинити це неможливо", — заявив Путін.

Раніше повідомлялося, що за словами нардепа Мар'яни Безуглої у Збройних силах України проходять службу 1 млн військовослужбовців. З них тільки 300 тисяч перебувають на передовій, тому депутатка запитує, чим займаються ще 700 тисяч осіб.