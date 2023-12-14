Мар'їнку окупанти так і не взяли, а від "Вагнера" тепер лише залишки, — воєнний експерт

Ситуація в Мар'їнці продовжує загострюватись, адже агресор повністю знищив цей населений пункт і продовжує кидати величезні сили для продовження атак, каже воєнний оглядач Георгій Тука.

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Мар'їнка зараз знаходиться у своєрідній "сірій зоні", бо частину міста та промзони контролюють ЗСУ, а іншу частину — окупанти, тому говорити по повне захоплення Мар'їнки не можна. Про це в інтерв'ю Фокусу заявив воєнний оглядач Георгій Тука.

За його словами, ситуація там продовжує загострюватись, адже агресор повністю знищив цей населений пункт і продовжує кидати величезні сили для продовження атак.

"В цілому, всю зиму армія РФ буде намагатись витиснути ЗСУ за межі обласних територій Луганської та Донецької областей, — зазначає Георгій Тука. — Поки що немає жодних передумов, щоб вони зупинили наступ через величезні втрати, на які Кремлю просто начхати".

Водночас терикони поблизу Горлівки тепер під контролем армії України, чого не було з 2014 року. Але, на думку експерта, утримувати їх немає сенсу на даний час, хоча терикони є панівними висотами.

"Будь-який боєць на передовій підтвердить, що зараз все небо на фронті запорошене дронами, а на териконах видно все як на долоні, — каже воєнний оглядач. — До того ж з посиленням роботи артилерії різних калібрів знищувати будь-які фортифікаційні споруди немає проблем, як з боку ЗСУ, так і з боку окупантів".

Фахівець зазначає, що відхід ЗСУ з деяких ділянок фронту не треба розглядати, як втечу чи здачу позицій. В більшості випадків це маневр для збереження життя бійців чи відхід з невигідних та небезпечних позицій та попередити оточення своїх підрозділів.

"Не треба зрівнювати тотальну втечу росіян з під Харкова, коли вони просто кинули величезну кількість техніки та боєприпасів і тактичний маневр на більш вигідні позиції, щоб не бути оточеними, — акцентує Георгій Тука. — З точки зору воєнної науки грамотний маневр та передислокація зі збереженням життя солдатів та техніка є цілком нормальним, а іноді й необхідним явищем в умовах війни".

Експерт впевнений, що хоча з фронту поступають повідомлення про нову появу "вагнерівців", то це просто залишки колишньої ПВК і створити ударний кулак з цих залишків у окупантів не вийде. Їхній успіх бід Бахмутом був обумовлений великою кількістю "м'ясних атак" підрозділів з "зеків", яких тепер безпосередньо набирає Міноборони РФ. Тому тепер це просто дійсно залишки, які ніяк не вплинуть на хід боїв, зазначає оглядач.

Повний випуск розмови з Георгієм Тукою незабаром буде опублікований на YouTube-каналі Фокусу.

Раніше Фокус повідомляв, що на кожну щоденно знищену 1000 солдатів РФ приходить така сама свіжа партія контрактників із російських бідняків. Путіну навіть не потрібно оголошувати мобілізацію, каже військовий експерт Роман Світан.