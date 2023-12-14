Преувеличил почти в полтора раза: у Буданова поймали Путина на лжи о ВС РФ

Президент России якобы озвучил численность оккупационных войск, которые воюют в Украине. Однако, по данным разведки, он ошибся более чем на 150 тысяч.

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Президент РФ Владимир Путин 14 декабря во время пресс-конференции в Москве заявил, что в Украине воюют 617 тысяч россиян. Однако, как оказалось, его слова несколько расходятся с данными украинской разведки. Об этом известно из материала LIGAnet.

По словам Путина, с начала 2023 года в ВС РФ "набрали" 486 тысяч россиян. Общее количество российских армейцев, которые воюют на территории Украины, якобы составляет 617 тысяч человек.

Журналисты обратились за подтверждением или опровержением этих данных к представителю Главного управления разведки Минобороны (ГУР) Андрею Юсову. Он заявил, что реальная численность ВС РФ в Украине составляет на сегодня более 450 тысяч бойцов.

Напомним, советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что своим заявлением Владимир Путин косвенно признал потери ВС РФ. Лидер страны-агрессора сообщил, что армия имела 244 тысячи мобилизованных, 486 тысяч добровольцев и группировку в 250 тысяч человек. Однако сейчас якобы воюют только 617 тысяч солдат.

Также Владимир Путин, отвечая на вопросы россиян, прокомментировал проведение мобилизации в РФ. Он заверил, что второй волны не будет, и в армию будут отбирать только добровольцев. По словам президента России, в местные военкоматы ежедневно приходит примерно 1,5 тысячи человек, чтобы подписать контракт с армией.