"Не побачите жодного підпису": Данілов відповів на прогнози про поразку України (відео)

Секретар РНБО Олексій Данілов підкреслив, що у заявах про нездатність України виграти у війні немає нічого нового. Однак, з його слів, такі "прогнози" ніколи не бувають офіційними.

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Секретар Ради національної безпеки й оборони (РНБО) Олексій Данілов відповів, чи можливо, що Україна програє війну. Про це відомо з його коментаря в ефірі телемарафону 13 грудня.

"Війну ми точно не програємо, тому що на нашому боці правда, на нашому боці величезна кількість країн, які спільно з нами допомагають нам боротися з цією мерзотою під назвою Російська Федерація", — заявив чиновник.

Секретар РНБО також прокоментував протилежні заяви та прогнози, які з’являються у ЗМІ. З його слів, "це не нова історія".

"Але ви не побачите жодного підпису і жодного офіційного представника, який би офіційно починав про це говорити", — підкреслив Данілов.

Він підтвердив, що на фронті можуть відбуватись "складні ситуації". Проте, з його слів, після негативних подій завжди відбуваються хороші. Чиновник закликав українців не "впадати в песимізм".

"Складні ситуації бувають, головне, щоб вони не були фатальними. Нічого фатального на сьогодні немає. Є боротьба, є війна — перемога обов’язково буде за нами", — додав секретар РНБО.

Коментар Олексія Данілова (про перемогу у війні — з 7:13)

Нагадаємо, 10 грудня сенатор США від Огайо Джей Ді Венс назвав ідею про перемогу України у війні "абсурдною". З його слів, у це ніхто насправді не вірив.

Експосол у США від Великої Британії Кім Даррок заявив, що в разі повернення до влади Дональд Трамп зупинить допомогу Україні. Дипломат переконаний, що експрезидент погодиться віддати окуповані території Росії.