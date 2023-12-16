"Тільки капітуляція": у Лаврова розповіли, якою може бути "мирна" угода з Україною

Російський дипломат Дмитро Полянський заявив, що будь-яка угода з Києвом тепер може бути тільки про капітуляцію. До цього другий президент Леонід Кучма говорив, що переговори неможливі через бажання Путіна знищити саму концепцію України.

Related video

Постійний представник Росії в ООН Дмитро Полянській заявив, що Україна втратила можливість для підписання "вигідної мирної угоди". Про це повідомляє російське державне видання ТАСС.

За твердженням Полянського, Україна "втратила можливість" досягти вигідної мирної угоди з РФ. Тепер така угода можлива тільки у випадку підписання Києвом капітуляції.

"Україна втратила можливість укласти вигідну мирну угоду, тепер будь-яка можлива угода буде відображати її капітуляцію", — заявив постпред РФ в ООН.

Також він заявив, що Захід продовжує постачати озброєння Україні попри те, що українське керівництво нібито не в змозі контролювати його партії та арсенали. А Росія натомість може дати "гідний опір" проти будь-якого озброєння, що постачається проти них. Разом з тим Москва розраховує на те, що більшість у світі "розуміє", на кому є відповідальність за порушення міжнародних договорів.

Нагадаємо, 11 грудня Леонід Кучма заявив, що переговори з РФ нереальні через позицію Володимира Путіна. Російський президент хоче знищити саму концепцію України.

15 листопада у РФ соцопитування показало, що прихильників переговорів стало більше, ніж тих, хто підтримує війну. Також більшість населення негативно ставиться до другої хвилі мобілізації.