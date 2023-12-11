Кучма вважає нереальним, що Путін піде на мирні переговори щодо України, — Guardian

Український експрезидент пояснив, що якщо очільник Кремля погодиться на мирні переговори, йому доведеться відмовитися від того, чого він хотів домогтися в Україні. Це не тільки захоплення земель, а й знищення концепції самої України.

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Другий президент України Леонід Кучма вважає сценарій, за якого глава Кремля Володимир Путін піде на мирні переговори щодо України, нереалістичним. За словами українського експрезидента, Путін не зможе підписати документ, де йому доведеться відмовитися від того, чого він хотів в Україні. Таку думку висловив Кучма в інтерв'ю британській газеті The Guardian, опублікованому 11 грудня.

Нереально думати, що Путін погодиться на мирні переговори, зазначив експрезидент, оскільки він уже заявив, що чотири українські області на Півдні та Сході "належать" Росії, хоча вони лише частково перебувають під контролем Москви.

"Путін не може підписати документ, у якому йдеться про те, що він не отримав того, що хотів. Йому доведеться пояснити це російському народу. Він лідер Росії", — сказав експрезидент.

Кучма підкреслив, що метою Путіна було не тільки захоплення земель, а й знищення концепції самої України як "конкурентоспроможної альтернативи Росії".

"Доказом тому служать жахливі людські втрати й репутаційні жертви, на які Путін готовий піти заради цього", — припустив він.

Другий український президент зазначив, що перші ознаки ревізіоністських амбіцій Москви з'явилися ще 2003 року. Путін як новий президент Росії пред'явив претензії на невеликий острів Тузла в Чорному морі між Кримом і материковою частиною Росії, але тоді молодий лідер Кремля відступив. Однак після подій 2008 року, коли російські війська увійшли до Грузії, Путін дав чіткий сигнал того, що він має намір розширити кордони Росії за допомогою сили.

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"Було вкрай неприємно, що світ ніяк не відреагував. Він мовчав. Путін зрозумів, що може робити все, що завгодно, тому що принципової реакції не було", — згадує Кучма.

Також український політик висловився про ситуацію з подальшою підтримкою України Сполученими Штатами. На його думку, США "втратять обличчя перед світом", якщо відмовляться від підтримки України, а Путін у підсумку візьме гору на полі бою, де українські війська вже відчувають брак боєприпасів.

"Ми маємо сподіватися, що президент Джо Байден зможе провести цей закон. США програли Афганістан. Поразка України означає, що США втратять обличчя перед усім світом", — додав Кучма.

На запитання, чи може Київ перемогти, тоді як міжнародна солідарність, схоже, слабшає, він відповів, що вірить у перемогу українців.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 11 грудня вирушить із робочим візитом до Сполучених Штатів Америки. Глава держави збирається провести переговори з американським колегою Джо Байденом у Вашингтоні, де лідери країн обговорять питання забезпечення єдності США, Європи та світу навколо підтримки України.