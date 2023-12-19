Россия не собирается отказываться от своих целей в войне, — Путин (видео)

По словам главы Кремля, все попытки Запада нанести РФ стратегическое поражение разрушились, ведь российские войска якобы владеют инициативой.

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Президент России Владимир Путин заявил, что страна не собирается отказываться от своих целей в рамках так называемой "СВО". Об этом он сказал на расширенном заседании коллегии Министерства обороны.

"Мы от своих целей в рамках "специальной военной операции" отказываться не собираемся", — сообщил он.

Он добавил, что сейчас российские войска якобы владеют инициативой. По его словам, на некоторых направлениях армия продвигается вперед, на отдельных участках бойцы держат оборону.

Путин также упомянул, что армия РФ якобы развенчала миф о неуязвимости западной военной техники. Он подчеркнул, что "агрессивный характер Североатлантического альянса не скрывается за оборонительными формулировками".

"Все попытки Запада нанести России стратегическое поражение разрушились. ВСУ растеряли резервы", — сказал диктатор.

Напомним, что 14 декабря в немецком издании BILD опубликовали планы России на следующие годы войны, ссылаясь на данные разведки. В материале говорится, что Москва действительно готовится к переговорам — фиктивным. Настоящая же цель страны-агрессора — продвинуться в пяти регионах и захватить Харьков.

Напомним, офицер запаса НГУ раскрыл количество военных и техники ВС РФ, сосредоточенных сейчас в Украине.