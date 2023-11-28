Разбили волны: в Черном море столкнулись суда, которые возят краденое зерно, есть жертвы, — СМИ

Произошли несчастные случаи с почти десятком кораблей, которые находились возле портов РФ и оккупированного Крыма, рассказали росСМИ. Один из них сел на мель в 100 метрах от городского пляжа.

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Во время шторма, который состоялся в Черном море 26 ноября, произошло девять аварий с российскими кораблями. Во время одного из инцидентов столкнулось сразу три судна, два из которых известны кражами украинского зерна. О деталях происшествия рассказали на российском портале ForPost.

Журналисты пообщались с анонимными источниками, которые объяснили, что произошло в Черном море с тремя российскими кораблями. Ориентировочное время инцидента — около 21:00 (по Москве) 26 ноября. Место — порт "Кавказ", расположенный в северо-восточной части Керченского пролива, к северу от Крымского моста.

Порт "Кавказ", где столкнулись три корабля РФ Фото: Google maps

Под натиском волн понесло грузовое судно "Матрос Шевченко" длиной 169 метров и шириной 27 метров: оно как раз вышло в открытое море. На судне не справились с управлением и его понесло на "Матрос Позынич" (имеет аналогичные размеры). После этого оба корабля ударили теплоход "Кавказ-5" (длиной 185 метров и шириной 30 метров).

Анонимный собеседник портала утверждает, что вследствие этого двойного столкновения получил тяжелые ранения российский моряк. Он полученных травм мужчина скончался, уверен источник. Официального подтверждения этому нет.

Отметим, о грузовых судах "Матрос Позынич" и "Матрос Шевченко" ранее писали СМИ. В частности, весной 2023 года расследователи выяснили, что их активно используют россияне, чтобы продавать за границу краденое украинское зерно. На сегодня не известно, чем были загружены суда, которые столкнулись в Черном море.

Также в росСМИ рассказывают о еще одной аварии. В частности, возле Анапы выбросило на мель сухогруз Blue Shark, нагруженный ячменем. На борту находится около 20 человек — граждан РФ среди них нет: происходят из Сирии, Египта, Белиза. Корабль сорвало с якоря и вынесло на мель на расстоянии 100 метров от городского пляжа.

На сегодня нет данных о происхождении ячменя на Blue Shark.

Суховантаж Blue Shark с ячменем Фото: Mash

Кроме этого, произошли неприятности еще с несколькими кораблями, говорится в заметке росСМИ. Метровую пробоину получил катер "Физик" возле Севастополя. Возле Ялты столкнулись четыре корабля: два сухогруза (один безымянный, второй "Петр Лидов"), буксиры "Крымчанин" и "Каламит".

Шторм в Черном море — детали

Отметим, шторм в Черном море, который состоялся 26 ноября, сопровождался волнами высотой 8-9 метров, рассказали СМИ. Порывы ветра оборвали линии электропередач, ломали столбы и деревья. В результате разгула стихии несколько тысяч жителей оккупированного полуострова остались без света и газа, подтвердили представители российских властей.

Между тем шторм также задел боновые заграждения, которыми РФ пыталась защитить Крымский мост. Фотографии из космоса показали, что от них не осталось и следа.

Напоминаем, вопреки непогоде РФ продолжает вести боевые действия на юге и востоке Украины, рассказал командующий ОСУВ "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский. В то же время стало известно об атаке дрона, который добрался до машиностроительного завода в Ростовской области РФ.