Взрыв в Ростовской области: росСМИ заявили об атаке БПЛА на машиностроительный завод (карта)

По данным российских медиа, беспилотник атаковал район, в котором расположены два предприятия — Каменский завод транспортного машиностроения и Каменский завод "Полимер".

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В понедельник, 27 ноября, Ростовская область Российской Федерации подверглась атаке беспилотного летательного аппарата. Об этом пишет российское медиа ASTRA 28 ноября, ссылаясь на свои источники.

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БПЛА атаковали четыре области России: один из дронов попал в многоэтажку (фото, видео)

Сообщается, что беспилотник пытался атаковать Каменский завод транспортного машиностроения и был сбит неподалеку от него. В этом же районе находится химический завод "Полимер".

Оба предприятия расположены в городе Каменск-Шахтинский в 500 метрах друг от друга. По данным авторов публикации, в результате атаки дрона никто не пострадал, разрушений нет.

БПЛА был сбит в районе двух предприятий Фото: Скриншот

В Министерстве обороны России 27 ноября отчитались о якобы уничтожении БПЛА самолетного типа над территорией Ростовской области. В российском ведомстве утверждают, что за атакой стоит Украина.

Напомним, вечером 27 ноября беспилотные летательные аппараты атаковали Рязанскую область РФ. Российские журналисты отметили, что один из беспилотников был якобы сбит на подлете к Рязанскому нефтеперерабатывающему заводу.

Ранее, 24 ноября, росСМИ сообщили, что в Волгоградской области три неизвестных беспилотника атаковали одну из местных воинских частей. По предварительной информации, все они были подавлены РЭБ. Один из БПЛА упал на территории части и взорвался.