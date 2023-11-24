БпЛА атаковали воинскую часть ВС РФ: один дрон долетел и взорвался, — росСМИ

Всего на территорию Волгоградской области летели три беспилотника самолетного типа. Во время работы систем РЭБ один из дронов упал на территории части и взорвался.

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В России в Волгоградской области три неизвестных беспилотника атаковали одну из местных воинских частей. Один из них взорвался. Об этом сообщает российское издание Baza.

Отмечается, что попытка атаки одной из частей в Городищенском районе Волгоградской области произошла в ночь на 24 ноября.

"Беспилотники попытались атаковать воинскую часть в Волгоградской области. Всего в сторону части летели три беспилотника самолетного типа. По предварительной информации, все они были подавлены РЭБ. Один из беспилотников упал на территории части и взорвался", — говорится в сообщении.

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Традиционно сообщается, что в результате подрыва беспилотника разрушений и пострадавших нет.

В Министерстве обороны России утром, 24 ноября, отчитались об успешном отражении всех дронов-нападающих, которые атаковали объекты РФ.

"Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожено 16 БПЛА, из которых 13 — над Крымским полуостровом и три — над территорией Волгоградской области", — говорится в сообщении.

Напомним, что ВС РФ начали перебрасывать все возможные ресурсы в район Авдеевки. Оккупанты получили задание взять город до начала ежегодного послания президента РФ Владимира Путина, которое происходит в декабре.