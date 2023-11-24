Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Диджитал Российско-украинская война Атака БПЛА на аэродром Пскова и другие объекты в РФ

БпЛА атаковали воинскую часть ВС РФ: один дрон долетел и взорвался, — росСМИ

новости россии, беспилотники, воинская часть, атака, волгоградская область, новости волгограда

Всего на территорию Волгоградской области летели три беспилотника самолетного типа. Во время работы систем РЭБ один из дронов упал на территории части и взорвался.

Related video

В России в Волгоградской области три неизвестных беспилотника атаковали одну из местных воинских частей. Один из них взорвался. Об этом сообщает российское издание Baza.

Отмечается, что попытка атаки одной из частей в Городищенском районе Волгоградской области произошла в ночь на 24 ноября.

"Беспилотники попытались атаковать воинскую часть в Волгоградской области. Всего в сторону части летели три беспилотника самолетного типа. По предварительной информации, все они были подавлены РЭБ. Один из беспилотников упал на территории части и взорвался", — говорится в сообщении.

Важно
Крым подвергся массированной атаке БПЛА: в Джанкое прогремело несколько взрывов, детали

Традиционно сообщается, что в результате подрыва беспилотника разрушений и пострадавших нет.

В Министерстве обороны России утром, 24 ноября, отчитались об успешном отражении всех дронов-нападающих, которые атаковали объекты РФ.

"Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожено 16 БПЛА, из которых 13 — над Крымским полуостровом и три — над территорией Волгоградской области", — говорится в сообщении.

Напомним, что ВС РФ начали перебрасывать все возможные ресурсы в район Авдеевки. Оккупанты получили задание взять город до начала ежегодного послания президента РФ Владимира Путина, которое происходит в декабре.