Вибух у Ростовській області: росЗМІ заявили про атаку БПЛА на машинобудівний завод (карта)

За даними російських медіа, безпілотник атакував район, у якому розташовані два підприємства — Кам'янський завод транспортного машинобудування і Кам'янський завод "Полімер".

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У понеділок, 27 листопада, Ростовська область Російської Федерації зазнала атаки безпілотного літального апарату. Про це пише російське медіа ASTRA 28 листопада, посилаючись на свої джерела.

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Повідомляється, що безпілотник намагався атакувати Кам'янський завод транспортного машинобудування і був збитий неподалік від нього. У цьому ж районі розташований хімічний завод "Полімер".

Обидва підприємства розташовані в місті Каменськ-Шахтинський за 500 метрів одне від одного. За даними авторів публікації, унаслідок атаки дрона ніхто не постраждав, руйнувань немає.

БПЛА було збито в районі двох підприємств Фото: Скриншот

У Міністерстві оборони Росії 27 листопада відзвітували про нібито знищення БПЛА літакового типу над територією Ростовської області. У російському відомстві стверджують, що за атакою стоїть Україна.

Нагадаємо, увечері 27 листопада безпілотні літальні апарати атакували Рязанську область РФ. Російські журналісти зазначили, що один із безпілотників був нібито збитий на підльоті до Рязанського нафтопереробного заводу.

Раніше, 24 листопада, росЗМІ повідомили, що у Волгоградській області три невідомі безпілотники атакували одну з місцевих військових частин. За попередньою інформацією, всі вони були подавлені РЕБ. Один із БПЛА впав на території частини і вибухнув.