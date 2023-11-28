Отштормило: спутник показал, что осталось от защитных сооружений возле Крымского моста (фото)
Керченский пролив освободился от заграждений, которые мешали движению морских дронов, свидетельствуют фотографии из космоса.
На спутниковых фотографиях зафиксировали последствия шторма, который произошел в Черном море 26-27 ноября. На фотографиях изучали местность возле Крымского моста и выяснили, что незаконно построенное россиянами сооружение потеряло защиту. О ситуации в Крыму рассказал OSINT-расследователь, который пишет в соцсети X под ником BrianE6B.Важно
OSINT-расследователь решил выяснить, что произошло с боновыми заграждениями, установленными российскими властями в Керченском проливе, чтобы защитить Крымский мост от удара морских дронов ВСУ. Для этого он сравнил спутниковые фотографии, сделанные 22 октября 2023 года и 27 ноября 2023 года. На фотографиях явно видно чистое водное пространство возле моста. В заметке BrianE6B указано: это может означать, что защитные сооружения Крымского моста действительно полностью снес шторм.
Между тем ранее спутниковые фотографии, сделанные с помощью технологии SAR, давали возможность явно идентифицировать, что заграждение там было. Эти фотографии, которые дополнительно опубликовал OSINT-расследователь, должны показать, что сооружения действительно можно увидеть из космоса.
Как вблизи выглядела защита Крымского моста, летом показали в российском Telegram-канале Mash. На фотографии, сделанной случайным свидетелем, видно боновые заграждения — то есть, плавучие приспособления из специальной ткани. К ним прикрепили металлические решетки, которые должны были перекрывать проход ко дну и остановить возможную атаку украинских морских дронов.
Удары по Крымскому мосту — детали
Отметим, глава СБУ Василий Малюк рассказал подробности о двух атаках Украины на Крымский мост. Первая атака произошла осенью 2022 года и была наземной: тогда на мост приехал грузовик с 20 тоннами взрывчатки. Вторая атака произошла летом 2023 года и была морской: до моста добрались морские дроны, которые взорвали опоры незаконного сооружения.
После этого россияне пытались защитить Крымский мост: установили боновые заграждения с металлическими решетками, затопили паромы. Впрочем, украинские эксперты считали, что сооружение простоит не долго и вскоре будет разрушено.
Между тем 26 ноября возле Крыма начался мощный шторм, в результате которого на западном побережье полуострова обрывались линии электропередач и перебился газопровод. В то же время на другом берегу Черного моря, возле Сочи, морские волны разбили железнодорожные пути, которые вели в Туапсе.
Напоминаем, 28 ноября стало известно о покушении на жизнь группы разведчиков из ГУР Минобороны. Предполагают отравление тяжелыми металлами, от которого пострадала также жена главы ГУР Кирилла Буданова.