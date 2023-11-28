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Военный Фокус Российско-украинская война Взрывы в Крыму и удары по Черноморскому флоту Крымский мост поврежден: движение приостановлено

Отштормило: спутник показал, что осталось от защитных сооружений возле Крымского моста (фото)

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Фото: ТАСС | Защитные сооружения Крымского моста попали под удар шторма

Керченский пролив освободился от заграждений, которые мешали движению морских дронов, свидетельствуют фотографии из космоса.

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На спутниковых фотографиях зафиксировали последствия шторма, который произошел в Черном море 26-27 ноября. На фотографиях изучали местность возле Крымского моста и выяснили, что незаконно построенное россиянами сооружение потеряло защиту. О ситуации в Крыму рассказал OSINT-расследователь, который пишет в соцсети X под ником BrianE6B.

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OSINT-расследователь решил выяснить, что произошло с боновыми заграждениями, установленными российскими властями в Керченском проливе, чтобы защитить Крымский мост от удара морских дронов ВСУ. Для этого он сравнил спутниковые фотографии, сделанные 22 октября 2023 года и 27 ноября 2023 года. На фотографиях явно видно чистое водное пространство возле моста. В заметке BrianE6B указано: это может означать, что защитные сооружения Крымского моста действительно полностью снес шторм.

Крымский мост 20 октября 2023 года Fullscreen
Крымский мост, боновые заграждения 20 октября 2023 года
Фото: X / BrianE6B
Крымский мост 27 ноября 2023 года Fullscreen
Крымский мост, боновые заграждения 27 ноября 2023 года
Фото: X / BrianE6B

Между тем ранее спутниковые фотографии, сделанные с помощью технологии SAR, давали возможность явно идентифицировать, что заграждение там было. Эти фотографии, которые дополнительно опубликовал OSINT-расследователь, должны показать, что сооружения действительно можно увидеть из космоса.

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Как вблизи выглядела защита Крымского моста, летом показали в российском Telegram-канале Mash. На фотографии, сделанной случайным свидетелем, видно боновые заграждения — то есть, плавучие приспособления из специальной ткани. К ним прикрепили металлические решетки, которые должны были перекрывать проход ко дну и остановить возможную атаку украинских морских дронов.

Боновые заграждения Fullscreen
Боновые заграждения возле Крымского моста
Фото: Mash

Удары по Крымскому мосту — детали

Отметим, глава СБУ Василий Малюк рассказал подробности о двух атаках Украины на Крымский мост. Первая атака произошла осенью 2022 года и была наземной: тогда на мост приехал грузовик с 20 тоннами взрывчатки. Вторая атака произошла летом 2023 года и была морской: до моста добрались морские дроны, которые взорвали опоры незаконного сооружения.

После этого россияне пытались защитить Крымский мост: установили боновые заграждения с металлическими решетками, затопили паромы. Впрочем, украинские эксперты считали, что сооружение простоит не долго и вскоре будет разрушено.

Между тем 26 ноября возле Крыма начался мощный шторм, в результате которого на западном побережье полуострова обрывались линии электропередач и перебился газопровод. В то же время на другом берегу Черного моря, возле Сочи, морские волны разбили железнодорожные пути, которые вели в Туапсе.

Напоминаем, 28 ноября стало известно о покушении на жизнь группы разведчиков из ГУР Минобороны. Предполагают отравление тяжелыми металлами, от которого пострадала также жена главы ГУР Кирилла Буданова.