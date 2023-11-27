Демилитаризация продолжается: шторм в Крыму смыл защитные сооружения ВС РФ (видео)

Теперь российские военнослужащие будут заниматься восстановлением фортификационных сооружений. В Одесской ОВА считают, что если оборона ВС РФ не стала преградой для погоды — ВСУ справятся с ней без особых усилий.

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Непогода на территории временно оккупированного Крымского полуострова уничтожила пляжные фортификационные сооружения российских оккупантов. Об этом заявил спикер Украинской добровольческой армии "Юг" и представитель Одесской ОВА Сергей Братчук в эфире телеканала Freedom 27 ноября.

По его словам, все усилия противника, которые он планировал применять в обороне против украинских защитников, были смыты водой. Погодные условия на территории полуострова продолжают ухудшаться.

"Пляжи были закрыты уже многие годы. И как раз на той территории, на тех локациях, где присутствовала еще до вчерашнего утра, наверное, фортификация определенным образом. Сегодня ее нет. Вернее, исчезла она еще вчера", — заявил Сергей Братчук.

Отдельно было отмечено, что теперь бойцы ВС РФ, которые находятся в Крыму, будут заниматься восстановлением сооружений, однако у них одной исход. Спикер добровольческой армии "Юг" заявил, что если оборона оккупантов не стала преградой для погоды, то для ВСУ, тем более, это не будет проблемой.

"Процесс демилитаризации Крыма даже в непогоду продолжается. Партизаны работают, работает подполье. Поэтому потихонечку идем к тому, что должны сделать самое главное в нашей жизни, наверное, — освободить украинский Крым. Там тоже действительно непогода. Но это как раз тот случай, когда, ну, честно скажу, не скорбим. Пусть смывает все окопы, смывает все воинские части", — продолжил Сергей Братчук.

К слову, помимо фортификационных сооружений ВС РФ в море смыло и мины, которые ночью начали взрываться, рассказывает спикер. Пока что оценить масштабы и последствия сложно, ведь непогода продолжает бушевать.

Напомним, 27 ноября сообщалось, что шторм в Крыму спровоцировал падение деревьев и ограничение движения автомобилей, а также спровоцировал отключение электроснабжения для почти полумиллиона человек.