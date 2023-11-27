Падение деревьев и блэкаут для полумиллиона человек: оккупанты объявили последствия шторма в Крыму (видео)

Три человека в результате непогоды пострадали. Зафиксировано падение 63 деревьев и 3 рекламных щитов. Река Бельбек также вышла из берегов.

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Шторм в Крыму спровоцировал падение деревьев и ограничение движения автомобилей, а также спровоцировал отключение электроснабжения для почти полумиллиона человек. Подробности сообщил в своем Telegram-канале "губернатор" Севастополя Михаил Розважаев.

Три человека получить травмы. Они были госпитализированы.

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По его словам, зафиксировано падение 63 деревьев и 3 рекламных щитов. Специалисты ликвидируют последствия повреждения кровли 20 домов, трех зданий, 17 транспортных средств.

Представитель российской оккупационной администрации добавил, что пострадавших от стихии планируют разместить в пансионате "Лазурь". Из-за мощного урагана река Бельбек также вышла из берегов. Начались подтопления жилых домов.

Спасатели эвакуировали четыре человека из подтопленных домов по Камчинскому шоссе. Продолжается эвакуация в жилых домах, которые расположены в военном городке рядом с Херсонесским маяком.

Шторм, как отметил в Telegram-канале "советник главы Крыма" Олег Крючков, спровоцировал отключение линий электропередачи. Примерно 498 тысяч жителей полуострова остались без света.

Наиболее пострадавшие районы Крыма — Ленинский, Черноморский, Бахчисарайский, Октябрьский, Белогорский, Симферопольский, Сакский. Последствия непогоды ликвидируют 38 бригад.

Шторм в Крыму

Оккупанты 26 ноября заявили, что потоки воды покрывают дороги на западном побережье Крыма. Глава оккупационной власти Сергей Аксенов заявил, что в понедельник можно всем сидеть дома и не ходить на работу. Морская вода залила улицы прибрежных населенных пунктов и поднялась почти до метра. Пик непогоды пришелся на период между 20:00 и 23:00 (по Киеву).

Напомним, 25 ноября синоптики объявили прогноз погоды на ближайшие дни. По их данным, в Украине будут фиксировать снег, дождь, местами гололед.