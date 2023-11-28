Відштормило: супутник показав, що залишилось від захисних споруд біля Кримського мосту (фото)

Керченська протока звільнилась від загороджень, які заважали руху морських дронів, свідчать світлини з космосу.

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На супутникових світлинах зафіксували наслідки шторму, який відбувся у Чорному морі 26-27 листопада. На світлинах вивчали місцевість біля Кримського мосту і з'ясували, що незаконно збудована росіянами споруда втратила захист. Про ситуацію в Криму розповів OSINT-розслідувач, який пише у соцмережі X під ніком BrianE6B.

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OSINT-розслідувач вирішив з'ясувати, що сталось з боновими загородженнями, встановленими російською владою у Керченській протоці, щоб захистити Кримський міст від удару морських дронів ЗСУ. Для цього він порівняв супутникові світлини, зроблені 22 жовтня 2023 року та 27 листопада 2023 року. На світлинах явно видно чистий водний простір біля мосту. У дописі BrianE6B вказано: це може означати, що захисні споруди Кримського мосту дійсно повністю зніс шторм.

Кримський міст, бонові загородження 20 жовтня 2023 року Фото: X / BrianE6B Кримський міст, бонові загородження 27 листопада 2023 року Фото: X / BrianE6B

Між тим раніше супутникові світлини, зроблені за допомогою технології SAR, давали можливість явно ідентифікувати, що загородження там було. Ці світлини, які додатково опублікував OSINT-розслідувач, мали показати, що споруди дійсно можна побачити з космосу.

Як зблизька виглядав захист Кримського мосту, влітку показали у російському Telegram-каналі Mash. На світлині, зробленій випадковим свідком, видно бонові загородження — тобто, плавучі пристосування зі спеціальної тканини. До них прикріпили металеві решітки, які мали перекривати прохід до дну і зупинити можливу атаку українських морських дронів.

Бонові загородження біля Кримського мосту Фото: Mash

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Зазначимо, голова СБУ Василь Малюк розповів подробиці про дві атаки України на Кримський міст. Перша атака сталась восени 2022 року і була наземною: тоді на міст приїхала вантажівка з 20 тоннами вибухівки. Друга атака сталась влітку 2023 року і була морською: до мосту дістались морські дрони, які підірвали опори незаконної споруди.

Після цього росіяни намагались захистити Кримський міст: встановили бонові загородження з металевими решітками, затопили пороми. Втім українські експерти вважали, що споруда простоїть не довго і незабаром буде зруйнована.

Між тим 26 листопада біля Криму почався потужний шторм, внаслідок якого на західному узбережжі півострова обривались лінії електропередач та перебився газопровід. Водночас на іншому березі Чорного моря, біля Сочі, морські хвилі розбили залізничну колію, яка вела у Туапсе.

Нагадуємо, 28 листопада стало відомо про замах на життя групи розвідників з ГУР Міноборони. Припускають отруєння важкими металами, від якого постраждала також дружина голови ГУР Кирила Буданова.