Отруєння Маріанни Буданової: що відомо про дружину голови ГУР (відео)

Дружина голови ГУР займається благодійною та волонтерською діяльністю. Жінка з перших днів війни перебувала поруч з чоловіком і заявляла, що не збиралася виїздити з України.

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Маріанна Буданова, про отруєння якої стало відомо 28 листопада, займається благодійною діяльністю та з перших днів повномасштабного вторгнення РФ разом з чоловіком, головою Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони Кирилом Будановим, жила прямо у робочому кабінеті. Про дружину головного розвідника Україна у публічному доступі можна відшукати небагато інформації. Однак відомо, де вона народилась, яку спеціальність здобула, чим займалась до вторгнення РФ у 2022 році. Фокус на основі публікацій у медіа розбирався, що відомо про дружину Буданова.

Маріанна Буданова — деталі біографії

Місце народження Маріанни Буданової — село Ставище Київської області, пишуть на сайті ГО "Рух ЧЕСНО". Дата народження — 3 серпня 1993 року. Жінка здобула спеціальність психолога. Подробиць її професійної кар'єри у мережі не відшукалось.

Буданова на відпочинку Фото: Elle

Дружиною нинішнього голови ГУР Маріанна стала орієнтовно у 2013 році. Рік одруження випливає з інтерв'ю, яке у вересні 2023 року Кирило Буданов дав журналістам "ТСН": тоді він пояснив, що їх шлюб триває 10 років. Для Буданова це був другий шлюб, при цьому з першою дружиною він побрався у 2009 році, розповіли журналісти.

Кирило і Маріанна Буданови Фото: Elle

Маріанна Буданова займалась волонтерською діяльністю — допомагала людям у Головному військовому шпиталі в Києві. Період, коли жінка відвідувала госпіталь — з 2015 по 2017 рр.

Крім того, у 2020 році Маріанна Буданова балотувалась у депутати Київської міської ради від партії "Удар", обличчям якої є чинний мер столиці Віталій Кличко. У інтерв'ю, які вона давала ЗМІ під час передвиборчої кампанії, говорила, що хоче зробити столицю України дійсно європейським містом. Також нагадувала українцям про важливість зберігати психологічне здоров'я.

Депутаткою міськради дружина Буданова не стала. Натомість у 2021 році почала працювати радницею мера Кличка у сферах протидії корупції, молодіжної політики та спорту. Роботою займалась на громадських засадах, писали ЗМІ. Того ж року у медіа "Новинарня" з посиланням на громадського та церковного активіста Андрія Ковальова повідомляли, що вона нібито є парафіянкою Покровського чоловічого монастиря УПЦ МП.

Восени 2022 року в інтерв'ю виданню Elle Маріанна Буданова розповіла деякі деталі подружнього життя. З її слів, увечері 23 лютого 2022 року вона дізналась від чоловіка, що о 5-тій ранку почнеться вторгнення РФ. Після цього вона підготувала мінімум речей — телефони, документи, одяг — та перебралась до кабінету голови ГУР. Перебуваючи там, бачила, як українські спецпризначенці готувалась до оборони Києва.

Також жінка заявила, що не думала виїжджати за межі країни. Вказала, що не боялась і була готова до будь-якого розвитку подій.

"Особисто я нікуди їхати від родини не збиралася. Ми весь час перебували і перебуваємо в Києві. У мене не було жодного страху чи паніки. Як дружина військового, який був тричі поранений, я морально була готова до будь-яких сценаріїв. Тому я діяла чітко і впевнено", — розповіла Маріанна журналістам.

Також жінка деталізувала, чим саме займається під час війни — допомагає цивільним, військовим та тваринам.

"Ми вивозили по кілька автівок з котами, допомагали з продуктами людям, які годували бійців тероборони, передавали необхідні речі для ЗСУ", — сказала вона.

Маріанна Буданова і волонтерство Фото: Elle

Отруєння дружини Буданова — деталі

Про отруєння Маріанни Буданової стало відомо від журналістів видання "Бабель" зранку 28 листопада. Неназвані джерела у розвідці повідомили, що жінка опинилась у лікарні з підозрою на отруєння важкими металами. Попередньо підозрювали, що це може бути навмисне отруєння сторонніми особами.

Пізніше журналісти видання "Українська правда" повідомили, що отруїлись ще кілька працівників ГУР. Чоловіки не відчули симптомів, бо мали більшу вагу. Тоді як жінка через особливості тілобудови першою відчула симптоми, пояснили анонімні співрозмовники журналістів.

Зазначимо, раніше медіа повідомляли, що на голову ГУР Кирила Буданова сталось 10 замахів. Весною 2023 року замах здійснили ЗС РФ — запустили ракету по будівлі, де він міг перебувати. Крім того, у 2019 році відбувся ще один замах — тоді зловмисник підірвав машину головного розвідника.

Нагадуємо, 27 листопада в ГУР відзвітували про результати удару по Смоленському авіаційному заводу. Зі слів анонімних джерел у розвідці, вдалось досягнути поставлених цілей на підприємстві, яке випускає авіаційні ракети Х-59.