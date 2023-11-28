Отравление Марианны Будановой: что известно о жене главы ГУР (видео)

Жена главы ГУР занимается благотворительной и волонтерской деятельностью. Женщина с первых дней войны находилась рядом с мужем и заявляла, что не собиралась выезжать из Украины.

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Марианна Буданова, об отравлении которой стало известно 28 ноября, занимается благотворительной деятельностью и с первых дней полномасштабного вторжения РФ вместе с мужем, главой Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Кириллом Будановым, жила прямо в рабочем кабинете. О жене главного разведчика Украины в публичном доступе можно отыскать немного информации. Однако известно, где она родилась, какую специальность получила, чем занималась до вторжения РФ в 2022 году. Фокус на основе публикаций в медиа разбирался, что известно о жене Буданова.

Марианна Буданова — детали биографии

Место рождения Марианны Будановой — село Ставище Киевской области, пишут на сайте ОО "Рух ЧЕСНО". Дата рождения — 3 августа 1993 года. Женщина получила специальность психолога. Подробностей ее профессиональной карьеры в сети не отыскалось.

Буданова на отдыхе Фото: Elle

Женой нынешнего главы ГУР Марианна стала ориентировочно в 2013 году. Год бракосочетания следует из интервью, которое в сентябре 2023 года Кирилл Буданов дал журналистам "ТСН": тогда он объяснил, что их брак длится 10 лет. Для Буданова это был второй брак, при этом с первой женой он женился в 2009 году, рассказали журналисты.

Кирилл и Марианна Будановы Фото: Elle

Марианна Буданова занималась волонтерской деятельностью — помогала людям в Главном военном госпитале в Киеве. Период, когда женщина посещала госпиталь — с 2015 по 2017 гг.

Кроме того, в 2020 году Марианна Буданова баллотировалась в депутаты Киевского городского совета от партии "Удар", лицом которой является действующий мэр столицы Виталий Кличко. В интервью, которые она давала СМИ во время предвыборной кампании, говорила, что хочет сделать столицу Украины действительно европейским городом. Также напоминала украинцам о важности сохранять психологическое здоровье.

Депутатом горсовета жена Буданова не стала. Зато в 2021 году начала работать советником мэра Кличко в сферах противодействия коррупции, молодежной политики и спорта. Работой занималась на общественных началах, писали СМИ. В том же году в медиа "Новинарня" со ссылкой на общественного и церковного активиста Андрея Ковалева сообщали, что она якобы является прихожанкой Покровского мужского монастыря УПЦ МП.

Осенью 2022 года в интервью изданию Elle Марианна Буданова рассказала некоторые детали супружеской жизни. По ее словам, вечером 23 февраля 2022 года она узнала от мужа, что в 5 утра начнется вторжение РФ. После этого подготовила минимум вещей — телефоны, документы, одежду — и перебралась в кабинет главы ГУР. Находясь там, видела, как украинские спецназовцы готовилась к обороне Киева.

Также женщина заявила, что не думала выезжать за пределы страны. Указала, что не боялась и была готова к любому развитию событий.

"Лично я никуда уезжать от семьи не собиралась. Мы все время находились и находимся в Киеве. У меня не было никакого страха или паники. Как жена военного, который был трижды ранен, я морально была готова к любым сценариям. Поэтому я действовала четко и уверенно", — рассказала Марианна журналистам.

Также женщина детализировала, чем именно занимается во время войны — помогает гражданским, военным и животным.

"Мы вывозили по несколько автомобилей с котами, помогали с продуктами людям, которые кормили бойцов теробороны, передавали необходимые вещи для ВСУ", — сказала она.

Марианна Буданова и волонтерство Фото: Elle

Отравление жены Буданова — детали

Об отравлении Марианны Будановой стало известно от журналистов издания "Бабель" утром 28 ноября. Неназванные источники в разведке сообщили, что женщина оказалась в больнице с подозрением на отравление тяжелыми металлами. Предварительно подозревали, что это может быть умышленное отравление посторонними лицами.

Позже журналисты издания "Украинская правда" сообщили, что отравились еще несколько работников ГУР. Мужчины не почувствовали симптомов, потому что имели больший вес. Тогда как женщина из-за особенностей телосложения первой почувствовала симптомы, объяснили анонимные собеседники журналистов.

Отметим, ранее медиа сообщали, что на главу ГУР Кирилла Буданова произошло 10 покушений. Весной 2023 года покушение совершили ВС РФ — запустили ракету по зданию, где он мог находиться. Кроме того, в 2019 году состоялось еще одно покушение — тогда злоумышленник взорвал машину главного разведчика.

Напоминаем, 27 ноября в ГУР отчитались о результатах удара по Смоленскому авиационному заводу. По словам анонимных источников в разведке, удалось достичь поставленных целей на предприятии, которое выпускает авиационные ракеты Х-59.