Операции ГУР в Крыму. От рейда Буданова до высадки на Тарханкуте

Бойцы спецподразделений Главного управления разведки устраивают рейды в Крым уже не первый год. В одном из них принимал участие лично начальник ГУР, генерал-лейтенант — на тот момент майор Кирилл Буданов. Фокус подготовил статью об украинских операциях на оккупированном полуострове.

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Украинский Крым хоть и оккупирован с 2014 года, но Главное управление разведки проводило и проводит специальные операции на захваченном полуострове. Фокус собрал список спецопераций Главного управления разведки Минобороны Украины в Крыму.

С августа 2023 года операции ГУР в Крыму стали широко обсуждаемыми, однако это не первые случаи рейдов. Первая широко известная операция была осуществлена в 2016 году.

Рейд в Крым Кирилла Буданова

В августе 2016 года диверсионная группа ГУР под командованием на тот момент майора Кирилла Буданова была заброшена в Крым. Информацию о ДРГ распространили в росСМИ. По версии РФ, украинская ДРГ в составе 5 бойцов на катерах высадилась на западном побережье Крыма. Задача якобы заключалась в том, чтобы осуществить диверсии на аэродроме Джанкой.

Кирилл Буданов в составе украинской оперативно-агентурной группы

По данным украинских источников, оперативно-агентурная группа военной разведки должна была сделать схрон с оружием в специально подготовленных местах рядом с объектами оккупантов. Вооружение было необходимо для других ДРГ, которые должны были работать в случае полномасштабной войны с РФ.

Красным обозначены действия украинских бойцов ГУР

Операция не была завершена полностью успешно. Врагу удалось узнать, что группу готовят к операции на полуострове, и задержать украинского агента. Однако он смог предупредить побратимов о засаде. Российское спецподразделение "Вымпел" попало в засаду, которую готовили для ГУР. В результате украинские бойцы уничтожили подполковника "Вымпела" Романа Каменева, еще двух оккупантов удалось ранить. После этого бойцы ГУР начали отступать на материковую часть Украины. Во время отхода к дамбе застрелили ефрейтора 247-го десантно-штурмового полка ВС РФ Семена Сычева. По украинской версии, он погиб во время перестрелки с российскими военными.

Бойцы ГУР ликвидировали подполковника Каменева

В результате операции потерь со стороны ГУР не было. ФСБ РФ задержала Евгения Панова и Андрея Захтея, которые, по версии РФ, были агентами ГУР и должны были встретить украинских бойцов. Евгения Панова освободили в 2019 году.

В 2017 году РФ подорвала Максима Шаповала, который был начальником Управления специального резерва ГУР Минобороны, именно оно, вероятно, и готовило операцию в оккупированном Крыму. Спустя два года в 2019 году при попытке установить взрывное устройство на машину Кирилла Буданова задержали Алексея Ломако. Он был либо завербован, либо являлся сотрудником спецслужб РФ. Вероятно, таким образом РФ решила отомстить за ликвидацию подполковника Каменева. Ломако, по словам Буданова, обменяли на украинских бойцов.

Кирилл Буданов недавно раскрыл, что ему пришлось плыть через Сиваш, чтобы эвакуироваться. Однако он заявил, что на дамбе никто не погиб, все потери врага были во время перестрелки.

"Вышли из засады. Все, кто там был, все вышли — все здоровы. Все, кто пытался захватить (украинских военнослужащих), кого-то РФ признали погибшим, кого-то не до конца признали. У тех, кто хотел захватить, что-то пошло не так", — рассказал Буданов.

Однако Буданов сказал, что в Крыму они действовали не раз, до этой операции были и другие.

Начало полномасштабной войны – возобновление спецопераций ГУР

Начальник ГУР генерал-лейтенант Кирилл Буданов во всех публичных заявлениях утверждает, что Украина освободит Крым. И с недавнего времени информация об операциях ГУР в Крыму начала снова появляться в публичном пространстве. Начать стоит с освобождения острова Змеиный. На раннем этапе полномасштабной войны Черноморский флот РФ захватил Змеиный, который позволял бы заблокировать все выходы Украины к морю, а также средствами ПВО доставать до материковой Украины.

Освобождением Змеиного занимались не только бойцы ГУР — это была объединенная операция. Однако без нее выйти на полуостров было бы невозможно. Также удары наносились по российским кораблям, которые вольготно чувствовали себя в Черном море. Многочисленные атаки привели к тому, что российские корабли Черноморского флота перевели в Новороссийск и Феодосию.

Бойцы ГУР на одной из "вышек Бойко"

Еще один важный этап операции — освобождение "вышек Бойко" 13 сентября. "Вышки Бойко" — это газодобывающие платформы. На них оккупанты держали современные станции РЛС. Ликвидация российского оборудования позволила перейти к следующему этапу — уничтожению С-400, чтобы сделать пробоину в системе ПВО врага. Удар, предположительно, модернизированным "Нептуном", пришелся на радар "Подлет" и установку С-400 "Триумф". Событие произошло 23 августа.

Отдельно стоит отметить, что в ходе операции на "вышках Бойко" один из бойцов с позывным "Конан" выпал из катера во время резкого маневра. Он 14 часов плыл и был на воде. Побратимы вернулись за бойцом и спасли его, несмотря на плотный огонь со стороны российских истребителей.

Объекты 3-го радиотехнического полка РФ на мысе Тарханкут Объекты 3-го радиотехнического полка РФ на мысе Тарханкут

Уже 24 августа бойцы Главного управления разведки при поддержке ВМС Украины высадились на мысе Тарханкут в районе н. п. Еленовка и Маяки. Также стало известно, что спецоперациями в Крыму занимается спецподразделение "Артан", которое получило название в честь одного из племен, проживавших на территории современной Украины, которое прославилось непобедимыми воинами.

"Подразделения ГУР МО совершили высадку в рамках спецоперации, все задачи выполнены", — заявил в комментарии журналистам представитель военной разведки Андрей Юсов.

Видео спецоперации ГУР на мысе Тарханкут

Украинские военные разведчики высадились на полуостров, вывесили флаг Украины и нанесли огневое поражение оккупантам. При этом российская пропаганда преподнесла историю с десантом иначе — якобы бойцы ГУР обстреляли с берега туристический кемпинг и ушли назад. В ГУР сообщили журналистам, что во время операции в Крыму разведчики повредили 4 скоростных катера оккупантов и уничтожили 30 врагов.

Высадки в Крыму продолжаются

4 октября стало известно о еще одной операции Главного управления разведки. Военнослужащие батальонов "Стугна" и "Братство" в составе спецподразделения "Тимур" вступили в бой с российскими оккупантами в захваченном Крыму. Бойцы нанесли огневое поражение ВС РФ. Также были опубликованы кадры спецоперации.

Спецоперация бойцов ГУР в Крыму

"Произошел бой с российскими оккупантами, есть много погибших и раненых из личного состава захватчиков. К сожалению, есть потери среди украинских защитников, которые все же не соизмеримы с российскими", — заявил представитель ГУР Андрей Юсов.

При этом он добавил, что операция завершена успешно, она носила диверсионно-разведывательный характер. Бойцы высадились на западном побережье Крыма, на Тендровской и Кинбурской косах. На всех трех локациях происходили ожесточенные бои с ВС РФ. Командир спецподразделения "Артан" Виктор Торкотюк заявил, что это не первая и не последняя операция в Крыму. О большей части из них станет известно позднее. Действия ГУР направлены на то, что Украина непременно деоккупирует полуостров.

Бойцы ГУР с флагом Украины во время спецоперации в Крыму Фото: Скриншот

Оккупанты традиционно заявили, что атака ДРГ отбита. Также они опубликовали видео с бойцом, которого называют членом ГУР. Они также уверяют, что целью было сделать фото на фоне украинского флага на берегу Крыма — не упоминая о боевых столкновениях и потерях.

Кроме рейдов ГУР в Крым, ракеты и дроны также наносят удары по военным объектам РФ на оккупированном полуострове. Украина уничтожает военный потенциал врага для дальнейшего освобождения автономной республики Крым.