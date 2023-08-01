"Питання часу": військовий експерт розповів, чи допоможе ЗС РФ захист Кримського мосту (відео)

За словами керівника Центру військово-правових досліджень Олександра Мусієнка, ЗСУ потрібно провести низку тестів, щоб зрозуміти, як ефективно подолати бонові загородження, які захищають логістичний об'єкт Росії від атак українських дронів.

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Ефективність протидиверсійних бонових загороджень, призначених для захисту Кримського мосту від надводних та підводних дронів, буде перевірено лише на практиці. Про це 31 липня розповів керівник Центру військово-правових досліджень та військовий експерт Олександр Мусієнко в ефірі "24 каналу".

"Наскільки це буде працювати, покаже лише практика застосування. Я хочу нагадати, що це, як мінімум, уже третє таке масштабне посилення охорони Кримського мосту. Усі вони йдуть на виконання розпоряджень Путіна, але ви бачите як вони виконуються — недовиконуються, що добре для нас", — розповів Мусієнко.

На думку експерта, нові загородження створять певні перешкоди надводним дронам. Проте теоретично такі загородження можна подолати, особливо якщо в атаці залучено кілька морських дронів. Втім, Мусієнко зазначає, що перевірити це можна буде лише на практиці.

Експерт зазначив, що для подальшого розвитку ситуації та визначення ефективності, потрібне проведення тестів та аналіз результату.

"Щоб у цьому переконатися, треба спробувати. Можна спробувати створити для наших дронів подібні перешкоди та провести пробні пуски – перевірити. Усе це, звісно, можна подолати", – пояснив Мусенко.

За його словами, питання подолання захисту Кримського мосту полягає лише в ресурсах та часі.

Нагадаємо, 31 липня стало відомо, що росіяни встановили бонові загородження для захисту Кримського мосту від надводних та підводних дронів.

Нагадаємо також, 29 липня в СтратКомі підтвердили успішну ракетну атаку по Чонграському мосту, який пов'язує окуповану частину Херсонської області з Кримським півостровом.

17 липня повідомлялося про атаку на Кримський міст. По споруді вдарили, як передбачається, два безпілотники, внаслідок чого впав у воду один із прольотів мосту.

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