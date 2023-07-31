Окупанти встановили на Кримському мосту захист від морських дронів, — росЗМІ (фото)

Російська влада сподівається захистити Кримський міст спеціальним плавучим захистом із металевими решітками, які, на думку загарбників, мають зупинити різні водні дрони, у тому числі "гідроцикл-камікадзе".

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Представники окупаційної російської влади встановили спеціальні загородження біля Кримського мосту. Світлину з місця подій опубліковано в Telegram-каналі Mash.

У Керченській протоці з'явилися антидиверсійні бонові загородження, якими росіяни сподіваються захистити Кримський міст. Стверджується, що ці засоби допоможуть спинити надводні та підводні дрони, якими може атакувати Україна. Окупаційна влада сподівається, що вони захистять як від "техніки НАТО", так і від гідроциклів, перероблених на дрони-камікадзе.

Наразі бонові перешкоди загороджують лише частину Керченської протоки, запевняють автори допису. Також вони опублікували світлини цих загороджень — видно плавучі конструкції, до яких згори прилаштували металеві решітки. Що розташовано під водою, поки що не ясно.

Бони біля Кримського мосту

Зазначимо, бони — спеціальні плавучі загородження, які мають цивільне або військове призначення. Цивільні бонні загородження призначені для локалізації розливу нафтопродуктів, виконуються з водонепроникної тканини та мають висоту від 80 см до півтора метра. Військові бони використовуються для протидії катерам, мінам, торпедам, відтепер ще й від дронів. Ними перегороджують вхід у гавань чи затоку, за потреби розводять, щоб пропустити власні кораблі.

Варто наголосити, що ширина Керченської протоки з боку Чорного моря — близько 14 км. Максимальна глибина — до 18 м.

Нагадуємо, крайня атака на Кримській міст відбулася 17 липня 2023 року. Близько третьої години ночі по споруді вдарили, як припускають, два безпілотники, внаслідок чого упав у воду один проліт. Очільник СБУ Василь Малюк визнав, що атаку провели Сили оборони України.

Зокрема, російські військкори замовчують пошкодження мосту через Чонгар. Міст розташований за 300 км до найближчих українських позицій, і через нього проходив шлях від Джанкоя та Мелітополя: по цьому шляху рухався транспорт після підриву Кримського мосту.