Оккупанты установили на Крымском мосту защиту от морских дронов, — росСМИ (фото)

Российские власти надеются защитить Крымский мост специальной плавучей защитой с металлическими решетками, которые, по мнению захватчиков, должны остановить различные водные дроны, в том числе "гидроцикл-камикадзе".

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Представители оккупационной российской власти установили специальные заграждения возле Крымского моста. Фотография с места событий опубликована в Telegram-канале Mash.

В Керченском проливе появились антидиверсионные боновые заграждения, которыми россияне надеются защитить Крымский мост. Утверждается, что эти средства помогут остановить надводные и подводные дроны, которыми может атаковать Украина. Оккупационные власти надеются, что они защитят как от "техники НАТО", так и от гидроциклов, переделанных в дроны-камикадзе.

Сейчас боновые препятствия загораживают лишь часть Керченского пролива, уверяют авторы сообщения. Также они опубликовали фотографии этих заграждений — видно плавучие конструкции, к которым сверху прикрепили металлические решетки. Что находится под водой, пока не ясно.

Боны возле Крымского моста

Отметим, боны — специальные плавучие заграждения, которые имеют гражданское или военное назначение. Гражданские бонные заграждения предназначены для локализации разлива нефтепродуктов, выполняются из водонепроницаемой ткани и имеют высоту от 80 см до полутора метров. Военные — используются для противодействия катерам, минам, торпедам, теперь еще и от дронов. Ими перегораживают вход в гавань или залив, при необходимости — разводят, чтобы пропустить собственные корабли.

Стоит отметить, что ширина Керченского пролива со стороны Черного моря — около 14 км. Максимальная глубина — до 18 м.

Напоминаем, крайняя атака на Крымский мост состоялась 17 июля 2023 года. Около трех часов ночи по сооружению ударили, как предполагают, два беспилотника, в результате чего упал в воду один пролет. Глава СБУ Василий Малюк признал, что атаку провели Силы обороны Украины.

Между тем российские военные замалчивают повреждения моста через Чонгар. Мост расположен в 300 км до ближайших украинских позиций и через него проходил путь от Джанкоя и Мелитополя: этим путем двигался транспорт после подрыва Крымского моста.