Россия пытается скрыть от народа новый удар Сил обороны по Чонгарскому мосту, — ISW

Аналитики отмечают, что военным блогерам пришел указ из Кремля никак не реагировать на этот инцидент. В страхе быть наказанными они вынуждены прислушаться к рекомендациям.

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Представители Российской Федерации продолжают игнорировать удар Сил обороны по Чонгарскому мосту, который является крайне важным для логистики оккупантов из Крымского полуострова. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW) от 30 июля.

По словам аналитиков, в Кремле приказали не освещать очередные перебои в работе моста намерено, чтобы местное население меньше знало о существующих проблемах.

При этом, касается это не только Чонгарского моста, но и других объектов, по которым наносятся удары и они являются критически важными наземными линиями связи.

"ISW не наблюдал никакого обсуждения среди российских "военкоров" украинского удара или распространения ими заявления коллаборанта оккупированной Херсонской области Владимира Сальдо о том, что российские войска перехватили 12 украинских крылатых ракет Storm Shadow, которые были нацелены на мост", — говорится в сообщении.

Примечательно, что в прошлый раз реакция российских военных блогеров была и она ознаменовалась широким беспокойством с их стороны. После этого, как отмечают аналитики, мог прийти новый указ из Кремля. В страхе быть наказанным они исполняют прихоти власти.

Напомним, 29 июля сообщалось, что в СтратКоме подтвердили удар по Чонгарскому мосту. В командовании отметили, что операция прошла успешно и создала новые проблемы для россиян.

22 июня Вооруженные силы Украины совершили удар по Чонгарским автомобильным мостам. Повреждения привели к замедлению логистики оккупационных войск на 50%.