"Успешно": в СтратКоме подтвердили удар по Чонгарскому мосту (фото)

Как сообщили в командовании, удар по логистическому объекту, который активно используют российские оккупанты, произошел утром 29 июля.

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Украинские защитники нанесли удар по мосту в оккупированном селе Чонгар Херсонской области, который связывает материковую территорию Украины с оккупированным Крымским полуостровом. Об этом 29 июля сообщили в Управлении стратегических коммуникаций аппарата главнокомандующего ВСУ.

"Силы обороны Украины успешно нанесли удар по Чонгарскому мосту утром 29.07.2023. Слава Вооруженным силам Украины!" — сказано в сообщении СтратКома.

Ранее местные Telegram-каналы писали о проблемах с автомобильным движением в районе указанной локации. В частности, "Крымский ветер" сообщал о многокилометровой пробке на выезде через село Чонгар и публиковал соответствующее фото.

Напомним, что еще утром российские пропагандисты сообщали об ударе по Чонгарскому мосту и жаловались на то, что ВСУ всерьез взялись за логистику оккупационной армии. При этом глава оккупационной администрации Херсонской области Владимир Сальдо утверждал, что по мосту якобы выпустили 12 ракет Strom Shadow и заявил, что их перехватила российская ПВО.

Напомним также, что 22 июня Вооруженные силы Украины совершили удар по Чонгарским автомобильным мостам. Повреждения привели к замедлению логистики оккупационных войск на 50%.