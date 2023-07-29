"Какая-то нечеловеческая злоба": Сальдо сообщил об очередном ударе по Чонгарскому мосту

Оккупанты заявляют, что ВСУ намерены усложнить им логистику.

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Российские пропагандисты сообщили о новом ударе ВСУ по Чонгарскому мосту. Об этом 29 июля написали в российском телеграм-канале "Военкор пельмень".

"Сегодня около 5:15 был нанесен повторный удар по мосту через Чонгар, последствия непонятны", — говорится в сообщении.

К публикации пропагандист добавил скрины сообщений якобы местных жителей о том, что прилет на Чонгарский мост таки был, и что из-за этого переправу закрыли и проезд через мост для авто запретили.

Позже "пельмень" добавил фото якобы поврежденного 29 июля Чонгарского моста.

"Последствия ракетного удара по железнодорожному мосту через Чонгар. Повреждена будка обходчика и контактная линия, однако сам мост не пострадал", — написал "Военкор Пельмень".

Российские пропагандисты пожаловались, что Вооруженные силы Украины всерьез взялись за их логистику.

Херсонский коллаборант Владимир Сальдо заявил, что переправу атаковали 12 ракет, и их все сбила российская ПВО.

"Прошлой ночью боевики киевского режима попытались разрушить железную дорогу между Херсонской областью и Крымом, выпустив д12 дальнобойных ракет "Шторм шедоу". Все ракеты сбиты нашей ПВО. В одном месте осколки иностранного оружия немного повредили будку обходчика и контактную линию. На то время, как я пишу эти слова, повреждения уже устранены ремонтной бригадой", — написал Сальдо.

Он пожаловался, что "враги" обстреливают именно гражданскую инфраструктуру.

"Убежден, что они специально устроили очередную провокацию именно накануне открытия железнодорожного движения на маршруте Геническ — Джанкой, чтобы подгадить людям. Такое впечатление, что ими движет не рациональный, пусть и циничный, расчет, а какая-то нечеловеческая злоба", — отметил коллаборационист.

Напомним, был ли заминирован Чонгар, и почему его не взорвали 24 февраля. Об этом рассказал бойца боец ВСУ, который находился там на дежурстве 24 февраля.

Ранее сообщалось, что ВСУ 22 июня нанесли удар по Чонгарским автомобильным мостам между Крымом и оккупированной Россией Херсонской областью. Повреждение Чонгарского моста замедлило логистику оккупационных войск на 50%.