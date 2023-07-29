"Якась нелюдська злість": Сальдо повідомив про черговий удар по Чонгарському мосту

Окупанти заявляють, що ЗСУ мають намір ускладнити їм логістику.

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Російські пропагандисти повідомили про новий удар ЗСУ по Чонгарському мосту. Про це 29 липня написали в російському телеграм-каналі "Военкор пельмень".

"Сьогодні близько 5:15 було завдано повторного удару по мосту через Чонгар, наслідки незрозумілі", — йдеться в повідомленні.

До публікації пропагандист додав скріни повідомлень нібито місцевих жителів про те, що приліт на Чонгарський міст таки був, і що через це переправу закрили і проїзд через міст для авто заборонили.

Пізніше "пельмень" додав фото нібито пошкодженого 29 липня Чонгарського мосту.

"Наслідки ракетного удару по залізничному мосту через Чонгар. Пошкоджено будку обхідника та контактну лінію, проте сам міст не постраждав", — написав "Военкор Пельмень".

Російські пропагандисти поскаржилися, що Збройні сили України всерйоз взялися за їхню логістику.

Херсонський колаборант Володимир Сальдо заявив, що переправу атакували 12 ракет, і їх всі збила російська ППО.

"Минулої ночі бойовики київського режиму спробували зруйнувати залізницю між Херсонською областю та Кримом, випустивши д12 далекобійних ракет "Шторм шедоу". Усі ракети збиті нашою ППО. В одному місці уламки іноземної зброї трохи пошкодили будку обхідника і контактну лінію. На той час, як я пишу ці слова, пошкодження вже усунуто ремонтною бригадою", — написав Сальдо.

Він поскаржився, що "вороги" обстрілюють саме громадську інфраструктуру.

"Переконаний, що вони спеціально влаштували чергову провокацію саме напередодні відкриття залізничного руху на маршруті Генічеськ — Джанкой, аби підгадити людям. Таке враження, що ними рухає не раціональний, хай і цинічний, розрахунок, а якась нелюдська злість", — зазначив колаборант.

Нагадаємо, чи був замінований Чонгар, і чому його не підірвали 24 лютого. Про це розповів бійця боєць ЗСУ, який перебував там на чергуванні 24 лютого.

Раніше повідомлялося, що ЗСУ 22 червня завдали удару по Чонгарських автомобільних мостах між Кримом і окупованою Росією Херсонською областю. Пошкодження Чонгарського мосту сповільнило логістику окупаційних військ на 50%.