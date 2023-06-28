Удар по логістиці: пошкодження Чонгарського мосту сповільнило окупантів на 50%, — розвідка

Росіяни спорудили понтонну переправу протягом 24 годин після атаки по Чонгарському мосту, зазначили в британському Міноборони. Це свідчить про важливість цього маршруту в логістичному ланцюжку ЗС РФ.

Related video

Українські збройні сили 22 червня завдали удару по Чонгарських автомобільних мостах між Кримським півостровом і окупованою Росією Херсонською областю. В результаті військовий транспорт добирався до фронту альтернативними маршрутами щонайменше на 50% довше, що стало серйозною проблемою для логістики окупантів. Про це 28 червня повідомила пресслужба Міноборони Великої Британії.

Ці мости є частиною одного з двох основних автомобільних маршрутів, якими здійснюється транспортне сполучення між Кримом і Херсонською областю. Крім того, маршрут через Чонгарські мости є найпрямішим шляхом із кримського логістичного центру Росії в Джанкої на Запорізький напрямок, де російські війська на сьогодні відбиваються від контрнаступу ЗСУ.

Тому тимчасове закриття цього маршруту призвело до того, що життєво важливі російські логістичні колони добиралися до фронту альтернативними маршрутами щонайменше на 50% довше, зазначила британська розвідка.

Також у Міноборони Британії повідомили, що окупанти майже напевно впродовж доби після удару по мостах спорудили понтонну переправу, по якій, імовірно, рухається виключно військовий транспорт.

"Швидкість, із якою було побудовано альтернативну переправу, вказує на те, наскільки життєво важливим є цей маршрут для російських військових зусиль в окупованій Україні", — підсумували в Міноборони.

Важливо

Удар по Чонгару — ще одна перерізана артерія: якими будуть наслідки для окупантів

Нагадаємо, у мережі з'явилися кадри прильоту по Чонгарському мосту, який з'єднує Кримський півострів і Херсонську область. Російська сторона звинуватила в атаці українські збройні сили.

Прессекретарка Сил оборони півдня Наталія Гуменюк 22 червня у зв'язку з ударом по Чонгарському мосту заявила, що українські сили руйнують не інфраструктуру, а плани противника.