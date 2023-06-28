Удар по логистике: повреждение Чонгарского моста замедлила оккупантов на 50%, — разведка

Россияне соорудили понтонную переправу в течение 24 часов после атаки по Чонгарскому мосту, отметили в британском Минобороны. Это говорит о важности данного маршрута в логистической цепочке ВС РФ.

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Украинские вооруженные силы 22 июня нанесли удар по Чонгарским автомобильным мостам между Крымским полуостровом и оккупированной Россией Херсонской областью. В результате военный транспорт добирался до фронта по альтернативным маршрутам как минимум на 50% дольше, что стало серьезной проблемой для логистики оккупантов. Об этом 28 июня сообщила пресс-служба Минобороны Великобритании.

Эти мосты являются частью одного из двух основных автомобильных маршрутов, по которым осуществляется транспортное сообщение между Крымом и Херсонской областью. Кроме того, маршрут через Чонгарские мосты является наиболее прямым путем из крымского логистического центра России в Джанкое на Запорожское направление, где российские войска на сегодняшний день отбиваются от контрнаступления ВСУ.

Поэтому временное закрытие этого маршрута привело к тому, что жизненно важные российские логистические колонны добирались до фронта по альтернативным маршрутам как минимум на 50% дольше, отметила британская разведка.

Также в Минобороны Британии сообщили, что оккупанты почти наверняка в течение суток после удара по мостам соорудили понтонную переправу, по которой, вероятно, двигается исключительно военный транспорт.

"Скорость, с которой была построена альтернативная переправа, указывает на то, насколько жизненно важен этот маршрут для российских военных усилий в оккупированной Украине", — подытожили в Минобороны.

Важно

Удар по Чонгару — еще одна перерезанная артерия: какими будут последствия для оккупантов

Напомним, в сети появились кадры прилета по Чонгарскому мосту, который соединяет Крымский полуостров и Херсонскую область. Российская сторона обвинила в атаке украинские вооруженные силы.

Пресс-секретарь Сил обороны юга Наталья Гуменюк 22 июня в связи с ударом по Чонгарскому мосту заявила, что украинские силы разрушают не инфраструктуру, а планы противника.