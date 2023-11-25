Кожен дрон ніс 900 кг тротилу: в СБУ поділилися деталями літньої атаки на Кримський міст

У СБУ розповіли, що дрон SeaBaby був спеціально розроблений для ураження Кримського мосту. Українські інженери запропонували перебити палі, на яких тримаються і опори конструкції.

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Сили оборони України атакували Кримський міст двічі: 8 жовтня 2022 і 17 липня 2023 року. І ось в СБУ поділилися новими подробицями про операції в документальному фільмі"Кримський міст на біс. СБУ. Спецоперація перемоги".

Як розповіли очільник СБУ Василь Малюк і бригадний генерал військової контррозвідки з позивним "Хантер", 17 липня 2023 року 5 українських дронів спрямували в бік переправи через Керченську протоку. Однак плани довелося змінити, адже ЗС РФ підняли в небо винищувач Су-27. Було обрано нову ціль, а саме фрегат "Адмірал Ессен".

За словами "Хантера", дрон SeaBaby був спеціально розроблений для ураження опори Кримського мосту. Міст побудований на великому шарі мулу, а під кожною опорою розташовано понад 15 паль. Зруйнувати опори важко, проте українські інженери вирішили перебити палі. Тоді опора почне тягнути міст вниз.

Повідомляється, що безпілотники рухалися двома групами — два розвідники йшли попереду, а ще троє перебували позаду. Часу було максимум до 3-ї ночі. Щоб не бути виявленими ворожим літаком, дрони зробили гак у 70 кілометрів.

Малюк розповів, що в СБУ хотіли приділити по фрегату, однак безпілотники обійшли його на відстані в 1,5 кілометра. У Служби безпеки було чітке завдання від Верховного головнокомандувача. До того ж, тоді ЗС РФ уже знали про наявність в України морських дронів і на кораблі були готові до атаки.

Генерал "Хантер" розповів, що перша група з двох безпілотників змогла дійти до мети — підірвати опори Кримського мосту. Кожен безпілотник ніс 900 кілограмів тротилу. Інші три спробували все-таки наздогнати "Адмірал Ессен", але фрегат пішов у бухту Новоросійська. Тоді було ухвалено рішення підірвати три безпілотники біля ялтинського берега.

Нагадаємо, що 5 листопада у ВМС розповіли, як росіяни намагаються "врятувати" Кримський міст. За словами спікера ВМС ЗСУ Дмитра Плетенчука, окупанти намагаються задимлювати й перекривати Кримський міст, щоб уберегти його від ударів ЗСУ.