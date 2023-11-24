СБУ перерізала канал постачання зброї для ЗС РФ через Кримський міст, — Малюк (відео)

За словами голови СБУ Василя Малюка, Росія змушена доставляти зброю на окупований півострів за допомогою поромів. Зараз міст повноцінно не функціонує.

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Дві успішні атаки Служби безпеки України на Кримський міст перерізали логістичну артерію росіян. Про це заявив голова СБУ Василь Малюк у документальному фільмі "СБУ. Спецоперації перемоги".

За його словами, зараз міст повноцінно не функціонує. Про це свідчить те, що Росія змушена доставляти зброю на окупований півострів за допомогою поромів.

"Міст приречений. Ніякому путінському мосту не місце на законній території неньки-України. Далі буде продовження, буде багато сюрпризів", — сказав Малюк.

Він також зазначив, що дрони СБУ показали, наскільки Кримський міст не захищений, хоча Москва витратила на його оборону близько мільярда доларів.

"Ми зруйнували міф про непереможність РФ. Це країна-фейк", — сказав глава СБУ.

Малюк також додав, що український дрон Sea Baby є багатоцільовою платформою, яка зараз використовується для захисту України дуже активно. Так, українські спецслужби змогли перевернути філософію військово-морських операцій.

Крім того, за словами Малюка, СБУ змогла отримати всю секретну технічну документацію про Кримський міст. Також під час однієї з атак Україна скористалася відеороликом росіянки, яка відпочивала на яхті в районі мосту. На кадри потрапила конструкція цієї споруди.

Василь Малюк про Кримський міст і спецоперації СБУ

Нагадаємо, що 5 листопада у ВМС розповіли, як росіяни намагаються "врятувати" Кримський міст. За словами спікера ВМС ЗСУ Дмитра Плетенчука, окупанти намагаються задимлювати й перекривати Кримський міст, щоб уберегти його від ударів ЗСУ.