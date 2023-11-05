"Досягли стелі": у ВМС розповіли, як росіяни намагаються "врятувати" Кримський міст (відео)

За словами спікера ВМС ЗСУ Дмитра Плетенчука, окупанти намагаються задимлювати і перекривати Кримський міст, щоб уберегти його від ударів ЗСУ.

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Російські загарбники вже продемонстрували всі свої можливості захистити Кримський міст. Серед незмінних засобів захисту — його перекриття та задимлення. Про це повідомив капітан 3-го рангу, речник ВМС ЗС України Дмитро Плетенчук в ефірі "Ми-Україна".

"Росіяни вже вперлися в "стелю", після якої залишається тільки бронепоїзд загнати на міст і все. Тобто все, що могли вони вже показали. Працює він із перервами. Щоразу, коли відбувається щось гучне в Криму, вони одразу його перекривають і навіть, коли не відбувається, перекривають", — зазначив він.

За словами Плетенчука, росіяни навіть задимлювали міст аерозолями, бо він розташований недалеко від того об'єкта, по якому було завдано вогневого ураження.

"Тому в принципі сказати, що якось змінюється тактика і засоби, не можна. Навіть зменшено це угруповання морської охорони прикордонної служби ФСБ — якщо раніше це було до 10 одиниць у морі, то зараз спостерігаємо три максимуми", — додав він.

Нагадаємо, 27 жовтня речниця Сил оборони півдня Наталя Гуменюк заявила, що Кримський міст є "зайвою конструкцією", а тому Україна має плани щодо його знищення. За її словами, не все зайве потрібно одразу прибирати, зокрема військову хочуть дочекатися потрібного моменту для ураження.

1 листопада росЗМІ повідомили, що після оголошення повітряної тривоги в Криму окупанти вирішили захистити Кримський міст від ударів з повітря, а тому нібито встановили димову завісу на мосту і зупинили проходження морських суден. Пізніше представник ГУР МОУ Андрій Юсов прокоментував заяву ворога і заявив, що окупаційні війська в Криму регулярно не узгоджують дії та інформацію з окупаційною владою, тому та змушена брехати на ходу.