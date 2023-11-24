СБУ перерезала канал поставки оружия для ВС РФ через Крымский мост, — Малюк (видео)

По словам главы СБУ Василия Малюка, Россия вынуждена доставлять оружие на оккупированный полуостров при помощи паромов. Сейчас мост полноценно не функционирует.

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Две успешные атаки Службы безопасности Украины на Крымский мост перерезали логистическую артерию россиян. Об этом заявил глава СБУ Василий Малюк в документальном фильме "СБУ. Спецоперации победы".

По его словам, сейчас мост полноценно не функционирует. Об этом говорит то, что Россия вынуждена доставлять оружие на оккупированный полуостров при помощи паромов.

"Мост обречен. Никакому путинскому мосту не место на законной территории неньки-Украины. Продолжение следует, будет много сюрпризов", — сказал Малюк.

Он также отметил, что дроны СБУ показали, насколько Крымский мост не защищен, хотя Москва потратила на его оборону около миллиарда долларов.

"Мы разрушили миф о непобедимости РФ. Это страна-фейк", — сказал глава СБУ.

Малюк также добавил, что украинский дрон Sea Baby представляет собой многоцелевой платформой, которая сейчас используется для защиты Украины очень активно. Так, украинские спецслужбы смогли перевернуть философию военно-морских операций.

Кроме того, по словам Малюка, СБУ смогла получить всю секретную техническую документацию о Крымском мосте. Также во время одной из атак Украина воспользовалась видеороликом россиянки, которая отдыхала на яхте в районе моста. На кадры попала конструкция этого сооружения.

Василий Малюк о Крымском мосте и спецоперациях СБУ

Напомним, что 5 ноября в ВМС рассказали, как россияне пытаются "спасти" Крымский мост. По словам спикера ВМС ВСУ Дмитрия Плетенчука, оккупанты пытаются задымлять и перекрывать Крымский мост, чтобы уберечь его от ударов ВСУ.