Как уничтожить Крымский мост: военный эксперт назвал главное условие (видео)

Крымский мост можно уничтожить большим ракетным ударом, заявляет военный эксперт Петр Черник. Однако есть нюанс, который мешает Украине осуществить такой залп.

Related video

Керченский мост во временно захваченном Крыму находится в пределах поражения воздушных ракет. Однако, могут ли ВСУ осуществить удар? Военный аналитик, полковник Вооруженных Сил Украины Петр Черник в эфире Фокуса ответил на вопрос уязвимости Керченского моста.

По его словам, а также по всем законам физики, Керченский мост в Крыму не повалить малым количеством ракет. Для уничтожения сооружения нужно несколько десятков ракет от западных союзников.

Керченский мост, ракеты и законы физики: как повалить сооружение

"Представляем себе большой купол над землей. И на этот купол набрасываем сетку. Это и есть система противовоздушной обороны. Щелочку всегда можно найти. И эта щелочка позволяет пролететь 1-2 ракетам. Не больше", — пояснил он.

Эксперт Петр Черник объяснил главную проблему поражения Крымского моста

По словам эксперта, 3-4 ракеты вражеская ПВО, возможно, пропустит. Однако, если на Крымский мост полетит 50-70 ракет, тогда большую часть из них собьют.

"Чтобы действительно повредить Крымский мост одной ракеты мало. Для того, чтобы он упал, нужно его поразить мощным ракетным залпом. А этот ракетный залп нужно иметь", — добавил Черник.

Как оккупанты защищают Крымский мост от ударов с воздуха

Петр Черник также добавил, что большая часть из тех, что полетит на керченский мост будет отвлекающим маневром.

Напомним, оккупанты уже продемонстрировали все свои возможности защитить Крымский мост.

27 октября пресс-секретарь Сил обороны юга Наталья Гуменюк заявила, что Крымский мост является "лишней конструкцией", а потому Украина имеет планы по его уничтожению.

1 ноября пропагандисты сообщили, что после объявления воздушной тревоги в Крыму. Они решили защитить Крымский мост от ударов с воздуха, а потому якобы установили дымовую завесу на мосту и остановили прохождение морских судов.

В украинской разведке прокомментировали такое заявление. Оккупационные войска в Крыму регулярно не согласовывают действия и информацию с оккупационными властями, поэтому те вынуждены врать на ходу.