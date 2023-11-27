Змило залізницю в Сочі і знесло пам'ятник в Криму: росіяни показали наслідки негоди (фото)

Хвилі біля Сочі діставали до ліній електропередач, ділились враженнями росіяни у соцмережах. Сила удару хвиль була настільки потужна, що повністю змило залізничне полотно.

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Шторм у Чорному морі розмив залізничне полотно, яке проходить впритул до берега неподалік від міста Сочі у РФ. Крім того, буревій зламав пам'ятник, який стояв у центрі тимчасово окупованого Севастополя в Криму. Про наслідки складних погодних умов розповідають російські громадяни у дописах у мережі Х (раніше — Twitter).

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У мережі опубліковано низку відео, на яких видно наслідки негоди для Сочі. Один з записів зроблено з вікна поїзда, який проїжджає поки що вцілілим шматком залізниці, розташованого за пів десятка метрів від Чорного моря. В кадр потрапляють залишки того, що раніше було залізничною колією. Видно, що шторм зніс у море і залізничне полотно, і рейки, і шпали. Голос за кадром ділиться враженнями від побаченого: "Смотри, столб болтается. Прикинь, если бы мы здесь жили!"

На другому відео, знятому вночі, показують висоту морських хвиль. Подекуди вони здіймались аж до ліній електропередач і тому росіяни лякались, коли бачили іскріння. Вказується, що від удару стихії постраждала ділянка між Сочі та Туапсе.

Також свідки зафіксували на відео потік морської води, який несеться вглиб курортного кварталу в Сочі. Висота хвиль — близько двох метрів. Вони змітають дерева і кіоски на своєму шляху.

Тим часом жителі Севастополя в окупованому Криму показали свої світлини з наслідками шторму. На одній зі світлин — "пам'ятник червоноармійцю": скульптуру повністю знесло з постаменту, але вона чомусь не розсипалась. Також росіяни діляться світлинами зі зруйнованими пляжами, розміщеними на західному узбережжі півострова.

Серед розміщених у мережі відео — рештки дельфінарію у Севастополі, повністю зруйнованого штормом.

Стверджується, що стихія знесла укріплення ЗС РФ, збудовані на березі Чорного моря. Також повідомляють, що військовий катер "Раптор" переламало навпіл, але ця інформація офіційно не підтверджена.

Шторм 26 листопада — деталі

Негоду розгулялась на Чорноморському узбережжі зранку 26 листопада, раніше писав Фокус. Тоді повідомлялось, що на західному березі Криму бачили хвилі, висотою близько восьми метрів. Представники місцевої влади заявили, що пориви вітру обірвали лінії електропередач та валили на землю дерева і стовпи. Жителі одного з районів втратили газопостачання через руйнування газопроводу, писали росЗМІ.

Між тим у південній частині Одещини швидкість вітру досягла такої сили, що його назвали ураганом. ДТЕК опублікувала світлину з лінією електропередач, яка зламалась під тиском вітру. Голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що надвечір 26 листопада було знеструмлено майже 400 населених пунктів.