В Одесі через негоду обвалилася 100-метрова труба котельні (відео)

За словами мера Геннадія Труханова, остання доба була важкою та виснажливою для всього регіону. Ремонтні роботи на котельні вже почалися та будуть закінчені якнайшвидше.

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Негода продовжує вирувати в Одеській області й завдавати місту збитків. Сильний вітер обвалив трубу котельні. Про це повідомив мер Геннадій Труханов на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook 27 листопада.

Спочатку про подію повідомили місцеві Telegram-канали, проте пізніше цю інформацію підтвердив міський голова. Штормовий вітер призвів до аварії.

"Упала труба висотою понад 100 метрів. Ми миттєво зібрали штаб на місці та всіх фахівців. Зараз оцінюємо пошкодження та вже приступили до аварійних робіт. Уранці оцінимо масштаб пошкоджень і відпрацюємо план робіт, щоб зробити все, щоб котельня якомога швидше почала працювати", — заявив Геннадій Труханов.

Окремо мер зазначив, що доба була дуже важкою та виснажливою для всіх. Особливо це відчули ті, хто працював і продовжує працювати над ліквідацією наслідків катастрофи.

Голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер також повідомив, що в місті продовжують справлятися з наслідками негоди. Усі служби працюють у посиленому режимі навіть уночі.

"На деяких помітних ділянках рятувальникам доводиться залучати навіть БТРи. На півдні області призупинилися опади, це дає змогу продуктивніше працювати службам. Поки що складно в Одеському районі, але всі працюють", — ідеться в повідомленні.

Станом на 07:00 поліція Одеси отримала 71 повідомлення про ДТП. У 9 з них є інформація про постраждалих, проте ніхто не загинув.

До допомоги постраждалим також залучили бійців Національної гвардії. Вони надають допомогу ДСНС і разом із ними справляються з наслідками. Для розчищення снігових заметів, буксирування застряглої техніки йевакуації громадян використовується військова техніка.

Нагадаємо, 27 листопада повідомлялося, що в Києві оголошено ІІ рівень небезпеки через негоду. За даними міської військової адміністрації, з наслідками снігопадів справлятимуться 500 одиниць техніки та 4500 співробітників. Дітям дозволили не йти до школи.