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Україна

Снігопад і хуртовини: у Києві оголошено ІІ рівень небезпеки через негоду (фото)

Київ, снігопад, негода, прогноз погоди
Фото: Фокус | Негода дісталася Києва, влада попередила про небезпеку

За даними міської військової адміністрації, з наслідками снігопадів справлятимуться 500 одиниць техніки і 4500 співробітників. Дітям дозволили не йти до школи.

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Складні погодні умови, які раніше фіксувалися в Одеській області, дісталися і до Києва. Мешканців столиці попередили про небезпеку. Про це повідомила Київська міська військова адміністрація (КМВА) 27 листопада.

Зазначається, що Київ перебуває у складних погодних умовах II (помаранчевого) рівня небезпеки. Триває сильний снігопад. Що призводить до хуртовини та ожеледиці на дорогах. Також фіксується вітер зі швидкістю 22 метри на секунду.

"Негода в столиці. Станом на 7:30 несприятливі погодні умови не призвели до надзвичайних ситуацій, ситуація контрольована. Система життєзабезпечення міста працює в штатному режимі та загалом забезпечує нормальні умови життєдіяльності населення", — йдеться в повідомленні.

Негода дісталася Києва, влада попередила про небезпеку Fullscreen
Негода дісталася Києва, влада попередила про небезпеку
Фото: Twitter
Негода дісталася Києва, влада попередила про небезпеку Fullscreen
Негода дісталася Києва, влада попередила про небезпеку
Фото: Telegram
Негода дісталася Києва, влада попередила про небезпеку Fullscreen
Негода дісталася Києва, влада попередила про небезпеку
Фото: КМВА
Негода дісталася Києва, влада попередила про небезпеку
Негода дісталася Києва, влада попередила про небезпеку
Негода дісталася Києва, влада попередила про небезпеку

Окремо було зазначено, що відключень електроенергії та аварій на газових мережах зафіксовано не було. Пасажирський транспорт продовжує працювати за графіком, а в місті підготували спеціальні пункти обігріву.

Освітні заклади найближчого дня працюватимуть у змішаному режимі — офлайн та онлайн. Батьки самі можуть ухвалювати рішення, чи відправляти дитину до школи.

Влада намагається впоратися з наслідками негоди і задіяла для цього майже 500 одиниць спеціальної техніки, а беруть участь у цьому 4500 співробітників.

Київ, снігопад, негода, прогноз погоди Fullscreen
Негода дісталася Києва, влада попередила про небезпеку
Фото: Фокус
Київ, снігопад, негода, прогноз погоди Fullscreen
Негода дісталася Києва, влада попередила про небезпеку
Фото: Фокус

"Наполегливо просимо водіїв без нагальної потреби не виїжджати на вулиці міста, не паркувати авто на тротуарах, на узбіччях, щоб не заважати спецтехніці", — заявив начальник КМВА Сергій Попко.

Нагадаємо, 26 листопада повідомлялося, що через негоду і снігопади Одеса частково залишилася без опалення. У побутових споживачів у регіоні спостерігаються перебої з водопостачанням і світлом. У населеному пункті Вилкове швидкість вітру становила 35 м/с, що, за шкалою Бофорта, відповідає показникам урагану.