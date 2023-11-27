Снігопад і хуртовини: у Києві оголошено ІІ рівень небезпеки через негоду (фото)

За даними міської військової адміністрації, з наслідками снігопадів справлятимуться 500 одиниць техніки і 4500 співробітників. Дітям дозволили не йти до школи.

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Складні погодні умови, які раніше фіксувалися в Одеській області, дісталися і до Києва. Мешканців столиці попередили про небезпеку. Про це повідомила Київська міська військова адміністрація (КМВА) 27 листопада.

Зазначається, що Київ перебуває у складних погодних умовах II (помаранчевого) рівня небезпеки. Триває сильний снігопад. Що призводить до хуртовини та ожеледиці на дорогах. Також фіксується вітер зі швидкістю 22 метри на секунду.

"Негода в столиці. Станом на 7:30 несприятливі погодні умови не призвели до надзвичайних ситуацій, ситуація контрольована. Система життєзабезпечення міста працює в штатному режимі та загалом забезпечує нормальні умови життєдіяльності населення", — йдеться в повідомленні.

Негода дісталася Києва, влада попередила про небезпеку Фото: Twitter Негода дісталася Києва, влада попередила про небезпеку Фото: Telegram Негода дісталася Києва, влада попередила про небезпеку Фото: КМВА

Окремо було зазначено, що відключень електроенергії та аварій на газових мережах зафіксовано не було. Пасажирський транспорт продовжує працювати за графіком, а в місті підготували спеціальні пункти обігріву.

Освітні заклади найближчого дня працюватимуть у змішаному режимі — офлайн та онлайн. Батьки самі можуть ухвалювати рішення, чи відправляти дитину до школи.

Влада намагається впоратися з наслідками негоди і задіяла для цього майже 500 одиниць спеціальної техніки, а беруть участь у цьому 4500 співробітників.

Негода дісталася Києва, влада попередила про небезпеку Фото: Фокус Негода дісталася Києва, влада попередила про небезпеку Фото: Фокус

"Наполегливо просимо водіїв без нагальної потреби не виїжджати на вулиці міста, не паркувати авто на тротуарах, на узбіччях, щоб не заважати спецтехніці", — заявив начальник КМВА Сергій Попко.

Нагадаємо, 26 листопада повідомлялося, що через негоду і снігопади Одеса частково залишилася без опалення. У побутових споживачів у регіоні спостерігаються перебої з водопостачанням і світлом. У населеному пункті Вилкове швидкість вітру становила 35 м/с, що, за шкалою Бофорта, відповідає показникам урагану.