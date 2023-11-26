48 ДТП і 131 населений пункт без світла: Одеську область накрила негода (фото, відео)

Висота заметів може сягати 70 сантиметрів. Унаслідок аварій постраждали 2 людини, а найчастіше ДТП на трасах у регіоні відбувалися за участю вантажівок або пасажирських автобусів.

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В Одеській області вирує негода і всього за кілька годин у регіоні сталося майже 50 ДТП. Про це повідомляє Головне управління Національної поліції 26 листопада.

Зазначається, що у зв'язку з погіршенням погодних умов, снігопадом, недостатньою видимістю та ожеледицею рух на дорозі ускладнено. Станом на 11:00 у поліції отримали 48 повідомлень про аварії.

"Найбільше аварій у Біляївському та Білгород-Дністровському напрямках за участю вантажівок і рейсових автобусів. Один із таких автобусів, який рухався з міста Софія в напрямку міста Ізмаїл, неподалік села Орлівка Ренійської громади з'їхав у кювет. Дев'ятнадцять пасажирів і два водії не постраждали", — ідеться в повідомленні.

Правоохоронці та рятувальники допомагають людям, які зішовхнулися з труднощами на своєму шляху. Окремо було зазначено, що висота заметів доходить до 70 сантиметрів і негода поступово переміщується на північ.

Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області повідомила про заборону руху на автомобільній дорозі міжнародного значення М-15 для вантажних і легкових автомобілів. Також обмеження введено на автомобільній дорозі державного значення М-05.

У Міністерстві внутрішніх справ при цьому заявили, що вже відомо про двох постраждалих. У якому вони стані після ДТП — невідомо. Фіксувалися випадки, коли карета швидкої допомоги з пацієнтом не могла проїхати через сильний снігопад.

"У кареті швидкої допомоги, яку вранці витягали зі снігових заметів і супроводжували поліція та ДСНС, перебувала вагітна жінка. Вона народжує в лікарні", — йдеться в повідомленні.

Водіїв закликали бути обережними на дорогах, а за можливості утриматися від поїздок, поки негода не припиниться.

У ДТЕК зазначили, що станом на 12:00 без електрики залишився 131 населений пункт області. Це було спричинено погодними умовами. Обладнання на одній із високовольтних підстанцій вийшло з ладу, тож сталося аварійне відключення.

Загалом у Київському районі Одеської області без світла залишаються 14 тисяч клієнтів.

Голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер заявив, що через снігопад було ухвалено рішення перевести всі заклади освіти на дистанційну форму навчання. Дитячі садки та школи працюватимуть у режимі чергових груп.

"Поки що на один день, однак у разі продовження ускладнення погоди, дистанційне навчання може бути продовжено. Тому про подальший графік роботи закладів освіти буде повідомлено додатково", — заявив Олег Кіпер.

Раніше Фокус повідомляв, що синоптики озвучили прогноз погоди на найближчі дні. Погода в Україні 26 і 27 листопада буде переважно супроводжуватися сильним вітром і опадами, але не скрізь. У Києві в понеділок прогнозують снігові замети.