Конфискация активов РФ: у Лаврова пригрозили США разорвать дипотношения

По словам заместителя министра иностранных дел Сергея Рябкова, Россия готова разорвать дипломатические отношения в случае конфискации замороженных активов, ведь это не тотем, которому нужно поклоняться.

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В России заявили о готовности разорвать дипломатические отношения с США, если они примут решение конфисковать российские активы. Об этом в интервью "Интерфакс" рассказал заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Он заявил, что Россия готова к "любым сценариям" и они не держатся за дипломатические отношения с США. По мнению Рябкова, дипломатические отношения не являются "тотемом", которому нужно поклоняться.

В российском Министерстве иностранных дел говорят, что не будут проявлять инициативу в разрыве дипотношений, ведь США и Россия играют важную роль в "поддержании международной безопасности и стратегической стабильности".

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На вопрос журналиста о том, когда российско-американские отношения могут восстановиться, Сергей Рябков сказал, что руководству США вроде бы сложно примириться с "меняющимся миропорядком".

Также он сказал, что Россия уверена в собственных силах и "правильности" своего курса. В частности США они могут предложить для "мирного сосуществования" — диалог и сотрудничество. Вроде бы, решимость России в достижении целей должна натолкнуть Америку искать компромиссы в отношениях с РФ.

Напомним, 21 декабря иностранные СМИ сообщали, что США начали переговоры об использовании 300 миллиардов долларов российских активов для Украины. Сообщается, что основная часть активов РФ хранится в Европе, поэтому решается вопрос, как получить доступ к этим фондам.

Также недавно сообщалось, что более 700 млн евро российских активов может конфисковать Германия.