США начали срочные переговоры по использованию $300 млрд активов России для Украины, — СМИ

Некоторые американские чиновники выразили беспокойство, что страны мира не будут спешить хранить свои средства в Федеральной резервной системе или в долларах, если произойдет прецедент конфискации.

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Администрация Байдена начала срочные переговоры с союзниками относительно использования $300 миллиардов активов Центрального Банка РФ для помощи Украине. Подробности сообщило издание The New York Times.

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Несмотря на юридические предостережения, политики взвешивают последствия использования этих российских активов для помощи Киеву в военных действиях. Администрация Байдена, как говорится в сообщении, "тихо сигнализирует" относительно новой поддержки конфискации более 300 миллиардов долларов активов российского ЦБ, спрятанных в западных странах. Начались срочные обсуждения с союзниками по использованию средств для помощи Украине в военных действиях в тот момент, когда финансовая поддержка уменьшается, согласно данным высокопоставленным чиновникам из Америки и Европы.

До недавнего времени министр финансов Джанет Л. Йеллен утверждала, что без действий Конгресса конфискация средств "не является чем-то, что юридически допустимо в Соединенных Штатах". Некоторые американские чиновники также выразили беспокойство, что страны мира не будут спешить хранить свои средства в Федеральной резервной системе, или же в долларах, если американская сторона Соединенные Штаты создаст прецедент конфискации.

Администрация в координации с представителями "Большой семерки" начала анализировать то, может ли она использовать свои имеющиеся полномочия, или ей стоит обратиться к Конгрессу относительно использования соответствующих средств. Поддержка такого закона растет в Конгрессе, что вселяло в администрацию Байдена оптимизм относительно предоставления необходимых полномочий.

Переговоры между министрами финансов, руководителями центральных банков, юристами и активизировались в последние недели, по словам официальных лиц, при этом администрация Байдена давит на Великобританию, Италию, Францию, Германию, Японию и Канаду, чтобы они подготовили стратегию ко второй годовщине вторжения войск РФ на территорию Украины.

Многие детали остаются предметом горячих дискуссий. Политики должны определить направление денег непосредственно в Украину или использование в ее пользу другим образом.

Считается, что основная часть российских депозитов находятся в Европе, в частности, в Швейцарии и Бельгии, которые не входят в "Большую семерку". Сейчас продолжаются дипломатические переговоры о том, как получить доступ к этим фондам, некоторые из которых в евро и других валютах. Среди вариантов, которые обсуждали западные страны, — непосредственный арест активов и передача их Украине, использование полученных процентов и других доходов от активов, из европейских финансовых учреждениях, в пользу Украины или использование активов в качестве залога для кредитов Украине.

Напомним, 20 декабря издание Spiegel сообщило, что Федеральный генпрокурор ФРГ Петер Франк намерен конфисковать более 720 миллионов евро российских средств. По мнению следователей, конфискация денег как средства совершения преступления возможна, поскольку платежное поручение для банковского холдинга J.P. Morgan считается попыткой обойти санкции ЕС.