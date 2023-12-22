Конфіскація активів РФ: у Лаврова пригрозили США розірвати дипвідносини

За словами заступника міністра закордонних справ Сергія Рябкова, Росія готова розірвати дипломатичні відносини у разі конфіскації заморожених активів, адже це не тотем, якому потрібно поклонятися.

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У Росії заявили про готовність розірвати дипломатичні відносини з США, якщо вони приймуть рішення конфіскувати російські активи. Про це в інтерв’ю "Интерфакс" розповів заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков.

Він заявив, що Росія готова до "будь-яких сценаріїв" та вони не тримаються за дипломатичні відносини із США. На думку Рябкова, дипломатичні відносини не є "тотемом", якому потрібно поклонятися.

У російському Міністерстві закордонних справ кажуть, що не будуть проявляти ініціативу у розірвані дипвідносин, адже США та Росія відіграють важливу роль у "підтримці міжнародної безпеки та стратегічної стабільності".

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На запитання журналіста про те, коли російсько-американські відносини можуть відновитися, Сергій Рябков сказав, що керівництву США начебто складно примиритися зі "світопорядком, що змінюється".

Також він сказав, що Росія впевнена у власних силах та "правильності" свого курсу. Зокрема США вони можуть запропонувати для "мирного співіснування" — діалог і співпрацю. Начебто, рішучість Росії у досягненні цілей має наштовхнути Америку шукати компроміси у відносинах з РФ.

Нагадаємо, 21 грудня іноземні ЗМІ повідомляли, що США розпочали перемовини про використання 300 мільярдів доларів російських активів для України. Повідомляється, що основна частина активів РФ зберігається у Європі, відтак вирішується питання, як отримати доступ до цих фондів.

Також нещодавно повідомлялося, що понад 700 млн євро російських активів може конфіскувати Німеччина.