Кремль задумав відібрати багатомільярдні активи у компаній з ЄС: чого хоче Москва

У зоні ризику опинилися дві найбільші європейські енергетичні компанії, що представляють країни, які в Москві називають "недружніми".

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У Росії збираються в примусовому порядку відібрати активи у європейських енергетичних компаній. Так, президент РФ Володимир Путін підписав укази, що наділяють уряд країни відповідними повноваженнями. Про це пише Politico.

Повідомляється, що за указом Кремля буде створено нові російські компанії, яким дадуть частки в Південно-Руському нафтогазовому родовищі. Цими активами зараз володіють австрійська OMV і німецька Wintershall.

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Зазначається, що ці дві найбільші європейські енергетичні компанії, що представляють країни, які Москва вважає "недружніми", разом володіють 60-відсотковою часткою в буровому майданчику на Крайній Півночі Росії.

"Хоча теоретично компанії отримають компенсацію за свої інвестиції, сума, яку вони отримають від продажу, буде визначена російською державою. Цей крок знаменує собою найбільшу конфіскацію активів у новітній історії країни", — ідеться в публікації.

Журналісти підкреслюють, що через повномасштабну війну, яку Росія розпочала проти України в лютому 2022 року, багато енергетичних компаній вирішили не продовжувати свою роботу на російському ринку. Деяким із них, як-от Shell, BP, TotalEnergies і Wintershall, Моква представила складні умови для виходу з країни. План Кремля полягав у тому, щоб фактично відібрати західний бізнес на користь своїх компаній.

"Експерти попереджають, що відсутність західних інвестицій у поєднанні з ембарго на постачання ключового обладнання і технологій для розвідки і буріння нафти і газу означає, що флагманський російський сектор видобутку викопного палива, найімовірніше, зіштовхнеться з довгостроковим зниженням продуктивності, незважаючи на лазівки у санкціях і високі ціни на нафту і газ", — вважають журналісти.

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За інформацією Financial Times, у Росії не виплачують дивіденди компаніям із низки країн, включно зі США, Великою Британією та всіма членами Європейського Союзу. На ці держави припало 18 із 20 мільярдів доларів отриманих у Росії прибутків, а також 199 мільярдів доларів із 217 мільярдів російського валового доходу.

Ба більше, господар Кремля Володимир Путін успішно користується виходом західних компаній з російського ринку, отримуючи від цього процесу величезний прибуток. Так, за даними New York Times, західні компанії, які заявили про свій відхід з Росії, оголосили про понад 103 мільярди доларів збитків з початку великої війни.

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"Путін вичавлює з компаній якомога більшу частку цих коштів, диктуючи умови їхнього виходу. Він також обклав ці виходи постійно зростаючими податками, що принесло щонайменше 1,25 мільярда доларів за минулий рік у російську військову скарбницю", — повідомило видання.

Нагадаємо також, що 18 грудня Євросоюз затвердив нові санкції проти Росії. Під обмеження потрапили, зокрема, російські алмази.